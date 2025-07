Reus invertirà 2 MEUR en el manteniment de la via pública per segon any consecutiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus invertirà enguany 2.087.700 euros en projectes de manteniment de la via pública. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament supera el pressupost històric de 2 milions d'euros en projecte de millora de voreres, passos de vianants, asfaltat, jocs infantils, jardineria i enllumenat. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, han presentat aquest dilluns el pla d'inversions que preveu el desplegament dels plans de millora de la via pública.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha afirmat que «un pressupost de més de dos milions d'euros en plans de millora de la via pública per segon any consecutiu és la confirmació del nostre compromís de prioritzar la resposta a les demandes de manteniment de la via pública, i fer-ho a partir de d’escolta activa».

Al seu torn, el regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha afegit que «invertir en la millora de la via pública és posar la ciutat al dia, però sobretot, és invertir en qualitat de vida».

Plànol de les inversions en manteniment de la via pública.Ajuntament Reus

Un dels plans que es desplegarà és el de voreres que compta amb un pressupost de 541.700 euros. El pla preveu l’arranjament de voreres i als carrers Domènech, Bernat Cabrera, Avinguda Pere el Cerimoniós, carrers de Constantí, Roger de Belfort, Escornalbou i Castella. Igualment, el pla inclou actuacions de millora de l'accessibilitat i passos de vianants al carrer del Morell, el passeig dels Plàtans, i als carrers de Pere Benavent i de Santes Creus. Finalment, també inclou la instal·lació de rajoles guia.

El Pla d’asfaltat té un pressupost de 496.000 euros. El pla preveu actuar al carrer de Terol, avinguda President Macià, carrer Lepant, avinguda Vidal i Barraquer, carrers Sant Carles, Castella, Astúries, avinguda Pere Cerimoniós, carrers Bernat Cabrera, General Moragues i passeig Sunyer.

El Pla d'espais lúdics està dotat amb 400.000 euros i preveu diferents línies d'actuació. En millora de jocs infantils, es crearà una gran àrea amb algun element singular a Mas Iglesias; i es millorarà el mobiliari urbà, entre altres actuacions puntuals a la plaça de la Cultura de la Pau. Finalment, es reserva una partida per al manteniment dels espais per a gossos.

El pla de jardineria té un pressupost de 350.000 euros. L'actuació més destacada serà la remodelació de la jardineria de la plaça d'Europa. El pla, però, també inclou la inversió de 150.000 euros prevista del Pla Reus Respira de plantació d'arbrat, així com actuacions del Pla d'Escocells.

El Pla d’enllumenat té un pressupost de 200.000 euros, destinats a la substitució dels llums per models led més eficients. S’actuarà als accessos a la ciutat, les rondes, els polígons industrials i a les urbanitzacions.

A més, la regidoria de Via Pública preveu la creació d'un nou aparcament dissuasiu a tocar de l'avinguda de Sant Bernat Calbó, fora dels límits de la Zona de Baixes Emissions, concretament al carrer Múrcia.

El Pla de Millora de la Via Pública inclou també el projecte de reforma integral del carrer del Doctor Ferran, amb una partida de 50.000 euros que completa la inversió prevista en el pla 2024.