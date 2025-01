El govern reusenc estudia crear aparcaments dissuasius als barris de la Pastoreta i Fortuny

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a les portes de la seva implantació —es troba en fase d’exposició pública—, l’Ajuntament de Reus treballa per facilitar la transició cap a la mobilitat sostenible.

«Tots els nostres esforços se centren a potenciar la Ganxeta, l’autobús urbà, els aparcaments dissuasius gratuïts i el desplegament de pàrquings soterrats per tenir una xarxa pública amb més capacitat», assenyala el regidor de Via Pública i president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos.

La cerca de solars per habilitar més places per deixar el vehicle particular és una de les grans prioritats de l’equip de govern, tant pensant en els veïns com en els visitants que necessitin estacionar. Si ja havia anunciat que volia crear aparcaments dissuasius al nord, el sud, l’est i l’oest, Marcos concreta que s’estan «dibuixant» sobre el mapa dos espais més cap a la part meridional de la ciutat.

En concret, l’edil apunta que, «segurament», un seria al barri Fortuny i, l’altre, a l’àrea de la Pastoreta. «Estem fent una anàlisi de les zones perquè són barris densos i vigilant que després puguin fer la funció de deixar el cotxe fora de la ZBE», precisa Marcos.

En el cas del barri Pastoreta, l’espai estaria a tocar de l’avinguda de Sant Bernat Calvó, darrere d’Autorecanvis Enric, i l’actuació consistiria a actualitzar i condicionar un terreny que actualment els veïns ja utilitzen per deixar els seus vehicles. «L’estem mirant per deixar-lo en condicions; volem donar-li seguretat i que sigui accessible», comenta.

A principis de desembre, l’Ajuntament va donar el tret de sortida als treballs de condicionament d’un terreny a l’entorn del Santuari de Misericòrdia per habilitar-lo com a aparcament dissuasiu.

L’edil comenta que a finals del present gener s’hauria d’inaugurar l’espai, que permetrà dotar la ciutat de 132 places addicionals, de forma que s’arribarà a les 747 amb cinc indrets diferents. A continuació, els ulls es fixaran en el barri de Mas Iglesias.

Una vegada acabin les obres de la nova estació de Bellissens, que haurien d’estar enllestides el 2025, es posarà al dia, amb punts de llum i millorant els accessos i la seguretat, un solar al carrer de Jaume Vidal i Alcover que ja s’empra per a deixar els cotxes particulars. En l’actualitat, s’utilitza la meitat de la seva capacitat, però la idea és ampliar-lo a la totalitat de la superfície disponible.

En paral·lel, «estem acabant de tancar la part est, de Jardins de Reus», comenta Marcos. És una zona «molt col·lapsada i amb una situació per aparcar complicada», reconeix el regidor. «Estem acabant d’analitzar una ubicació, a veure si ens en sortim», desitja. Els quatre punts cardinals es completarien al nord, on també s’està estudiant on s’hauria de situar un futur aparcament dissuasiu.

Marcos subratlla també que, el 30 de gener, el servei de bicicleta compartida de Reus, la Ganxeta, celebrarà el seu primer any en circulació. La voluntat municipal és ampliar la xarxa cap a la perifèria. «Si anem a parar a més barris, tindrem més usuaris que s’afegiran a la Ganxeta i que possiblement deixaran el cotxe per fer desplaçaments per la ciutat», apunta el regidor. Addicionalment, recorda que es compraran nous autobusos i que s’ampliarà el servei a demanda, el Bus x tu, als polígons i el sud.