Un grup motor definirà l'organigrama i el model formatiu de l'Escola dels Oficis
La intenció és que es constitueixi a finals del 2025 o inicis del 2026 i que inclogui empreses i l'administració pública
L’Escola dels Oficis continua avançant i «cada vegada és més una realitat». La següent passa serà la creació d’un grup motor que assumeixi l’encàrrec de definir l’estructura interna, l’organigrama de governança, les funcions que desenvoluparà, el calendari, el model formatiu i els «drets i deures» dels participants per «garantir-ne la sostenibilitat». El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació, Òscar Subirats, va detallar que ja s’ha contactat amb empreses «perquè en formin part» i que la intenció és que «pugui ser ja una qüestió mixta entre empresa i administració pública». L’objectiu és que estigui constituït a finals del 2025 o principis del 2026.
La segona prioritat és disposar de l’equipament on dur a terme els cursos. L’Escola dels Oficis es va plantejar a l’històric Vapor Vell, que està sent objecte d’un progressiu projecte de rehabilitació. La primera fase d’obres va acabar a finals de setembre i va centrar-se en l’envolupant, els tancaments, la impermeabilització i la consolidació de l’edifici en si. La segona part intervindrà ja a l’interior, amb la distribució dels espais. Subirats va mencionar que s’ha hagut «d’ajustar el projecte al pressupost disponible». A més, es deixarà la possibilitat de «creixements perquè puguin passar altres projectes que estan verds». Per al 2026, s’ha reservat una partida de 244.000 euros per continuar la remodelació.
Subirats va subratllar que la voluntat és «obrir-nos al territori». «No és un projecte de ciutat, sinó que està pensat per poder cobrir les demandes del teixit empresarial del Camp de Tarragona i poder millorar l’ocupabilitat», va expressar. En aquest context, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona, institució que va aportar una subvenció de 400.000 euros per al projecte, va remarcar que és una «iniciativa estratègica no només per a Reus, sinó d’abast territorial» que pretén «enfortir la competitivitat empresarial, que repercuteix en el desenvolupament local de la demarcació».
L’Escola dels Oficis va preparar una prova pilot amb un curs d’auxiliar de paleta que ha acabat desembocant en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació a l’Institut d’Horticultura. El regidor d’Empresa, Formació i Ocupació va comentar que s’havien rebut «dues peticions» per ampliar les propostes instructives, però «una està frenada perquè ens falta equipament». «Perquè veieu la necessitat que hi havia de l’equipament», va asseverar, tot destacant que «no vol dir que en paral·lel no féssim accions formatives».
L’Ajuntament va organitzar ahir la segona trobada entre administracions, empreses, agents econòmics i centres formatius centrada en l’Escola dels Oficis. Amb una setantena de participants i la Cambra de Comerç com a escenari, la jornada va tractar el paper de la col·laboració publicoprivada en la captació, formació i fidelització del talent. El grup motor determinarà «de quina manera vol relacionar-se amb l’entorn» a partir d’ara, si bé «segurament continuarem trobant espais per asseure’ns», va tancar Subirats.
