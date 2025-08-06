Formació
La ‘llavor’ de l’Escola dels Oficis germina en un nou CFGM d’Obres
La formació s’oferirà a l’Institut d’Horticultura mentre avancen les obres al Vapor Vell
Les obres de rehabilitació de l’històric edifici del Vapor Vell per reconvertir-lo en la futura Escola dels Oficis van avançant. La regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació, però, no està de braços plegats.
«No podem esperar a tenir l’equipament per començar a donar resposta a la demanda del teixit empresarial en formació i qualificació, ens hem de posar a treballar ja», assevera l’edil de l’àmbit, Òscar Subirats. Un curs de Certificat Professional d’auxiliar de paleta, desenvolupat a les instal·lacions de l’Institut d’Horticultura i Jardineria, va ser la llavor de l’Escola dels Oficis. Ara, ha germinat.
La prova pilot ha desembocat en la programació d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) d’Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació, que s’oferirà, també, des de l’Institut d’Horticultura i que forma part de les noves places de Formació Professional plantejades per la Generalitat de Catalunya. «Crec que això és el màxim èxit; allò que havíem començat, s’ha consolidat com una oferta fixa que, fins ara, no hi era», celebra Subirats. «Ha quedat un bon any en aquest sentit», afegeix.
Anton Sentís, president del Gremi de la Construcció del Baix Camp, valora que el curs d’auxiliar de paleta va ser «un èxit de participació» i que la prova és «que l’any que ve comencem el CFGM de paleta». Sentís expressa que es tracta d’uns estudis que «fa molt temps que reivindicàvem» i «estàvem en contacte amb l’Ajuntament i, a escala de gremi, ens hem mogut molt per poder tenir finalment aquest cicle formatiu».
«Al sector hi ha molta manca de mà d’obra qualificada, no és un ofici atractiu per als joves, però penso que amb un CFGM posem facilitats perquè els que els agradi puguin dedicar-s’hi», afirma. Així mateix, esmenta que la problemàtica de la falta de personal «va en augment» perquè «la gent gran es va jubilant», de forma que la proposta que es durà a terme a l’Institut d’Horticultura «serà una ajuda».
Per la seva banda, el cap d’estudis de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, Eduard Pellicer, menciona que el curs neix per la preocupació de relleu generacional en el sector de la construcció, atès que «van a buscar gent i no en troben».
«A les empreses els està bé el Certificat Professional, però busquen gent amb titulació, com a mínim, de grau mitjà», analitza. Per tant, «estem contents de poder acollir aquest cicle, que té una alta ocupabilitat perquè el sector productiu ho està demanant». El Departament també ha assignat al centre un segon CFGM nou per al curs 2025-26, de Sanitat Ambiental Aplicada.
Subirats remarca que «l’Escola dels Oficis ha de servir per cobrir la demanda del teixit empresarial en formació i qualificació». En aquest context, s’està treballant amb el Gremi de Carnissers per intentar oferir, al més aviat possible, un Certificat Professional vinculat amb alguna especialitat de la carnisseria. Així mateix, comenta que les obres del Vapor Vell «van avançant sobre termini». «No és tan important que existeixi l’equipament com que comencin a passar coses», conclou.
El Govern de la Generalitat assigna 81.479 places d’FP
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, va explicar ahir que un 91,3% dels alumnes que han cursat ESO o grau bàsic els darrers tres anys i que havien sol·licitat assignació a un grau mitjà l’han aconseguida dins de les seves preferències.
Segons va expressar, «aquesta és una xifra molt rellevant per a nosaltres perquè demostra que donem opcions a tots aquells alumnes que no volen fer Batxillerat, però que sí que volen continuar la seva formació».
«Aquesta fita situa Catalunya al capdavant de les comunitats autònomes espanyoles amb més múscul pel que fa als ensenyaments professionalitzadors», va afegir la consellera Niubó.
Les dades arriben en un procés d’adjudicació de places renovat, que finalitzava el 31 de juliol. Els alumnes que s’hagin quedat sense plaça tindran una nova oportunitat el mes de setembre.