ActiviLand adapta els seus 'escape room' a infants amb discapacitats visuals
La Fundació ONCE ha donat suport i formació en aquesta millora
ActiviLand continua treballant per oferir un espai d’oci i aprenentatge per a nens adaptat a totes les necessitats del públic. Basant-se amb el model dels escape rooms les seves impulsores, la Raquel i la Irene, han tingut molt en compte la necessitat de fer aquest oci inclusiu davant de qualsevol discapacitat i, per aquest motiu, es van posar en contacte amb la Fundació ONCE: «Ja havíem fet que el local fos accessible per gent amb mobilitat reduïda i les proves les hem adaptat per a nens amb diferents neurodivergències. El repte que ens quedava pendent era adaptar-ho a infants amb discapacitat visual». Per aquest motiu, les dues fundadores es van posar en mans d’aquests per rebre la formació necessària amb la qual serien capaces d’adaptar l’espai a les necessitats d’una persona amb ceguesa o dificultats de visió.
«El nostre col·lectiu té dificultats per trobar espais d’oci adaptats a les nostres necessitats. Aleshores, una iniciativa com ActiviLand és tota una sort pels nens», agraeix el director de l’Agència ONCE Reus, Francisco Sánchez, alhora que demana que altres empreses del sector de l’entreteniment s’emmirallin en aquest exemple. Per la seva banda, la tècnica de rehabilitació de l’ONCE, Mayca Cruz, assegura que ha estat una feina molt satisfactòria. Per aquest motiu, posteriorment a la formació oferta per l’ONCE, es va adaptar l’espai amb diverses línies d’acció com adaptar les mides de les fonts d’escriptura, generar un alt contrast entre els colors, implementar el sistema d’escriptura Braille, jugar amb el relleu dels objectes per fer-los més perceptibles al tacte o adaptar les condicions lumíniques.
A més, posteriorment es va fer una prova pilot amb quatre infants de vuit, nou, deu i onze anys amb discapacitats visuals diverses, per tal de provar si les adaptacions havien estat satisfactòries. «Els nens van quedar encantats! Crec que era el primer cas d’un escape room on els nens no volien sortir. Ells no havien viscut mai una cosa igual», afirma el director de l’Agència ONCE Reus.
Un cas d'èxit
Una tasca que comporta un gran treball en el cas d’ActiviLand, ja que aproximadament cada dos mesos canvien els seus escape rooms per continuar oferint opcions d’oci a les famílies. Un espai màgic que fins ara ha sigut una escola de màgia o l’interior d’una piràmide egípcia, i que en els pròxims mesos serà una població nadalenca o una festa de Carnaval, sempre adaptats a les necessitats dels infants que visitin l’espai. «Estem molt contentes amb l’acollida perquè ens ha visitat gent de Reus, de poblacions de la zona i de la resta de Catalunya o més enllà», afirma Irene Júlez. Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Reus, Josep Baiges, celebra que la proposta d’ActiviLand hagi tingut èxit: «Les empreses, més enllà de generar una activitat econòmica, sempre procuren crear un sentiment». «A més, aquesta col·laboració amb l’ONCE tanca el cercle d’aquesta visió d’implicar-se socialment i oferir productes amb un valor afegit», afegeix.
