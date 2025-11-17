Veïns
Dominó, un joc de tothom i sense barreres
L'AV El Santuari del Barri de les Clarisses va organitzar una lliga de dominó per a gent amb discapacitat visual
De vegades petites activitats poden tenir grans beneficis com la dinamització d’un barri, l’increment de propostes lúdiques i la creació d’espais de trobada i socialització. Aquest ha estat un dels objectius per part de l’Associació de Veïns El Santuari del Barri de les Clarisses que enguany, enmig de la celebració del desè aniversari, ha vist el naixement d’una nova activitat; la Lliga d’integració de dominó. La lliga, que va cloure el passat mes d’octubre, només tenia un requisit, que els participants fossin persones amb discapacitat visual. «Els promotors de tot això van ser tres membres de l’entitat, el Francesc, l’Aitor i l’Ingrid, que són persones molt actives», explica el president de l’associació veïnal, Ramón Palmerín. Un dels seus passatemps preferits quan assistien a la seu de l’entitat, situada al carrer d’Anton Isern número 1, era jugar al dominó i, arran d’això, se’ls va acudir que era una manera senzilla de generar una activitat més a la seu social.
El format ha estat el d’una lliga tots contra tots en què el guanyador de més partides es va coronar vencedor finalment. Jugaven setmanalment amb un calendari preestablert, de manera que es duien a terme les partides determinades en la competició i, durant la resta de la tarda, es jugava amb l’únic i fonamental objectiu de passar una estona en companyia. «Volíem fer una cosa que fos per a tots, que tothom pogués participar i distreure’s», apunta l’Ingrid. A més, amb aquesta idea de generar una activitat oberta a tothom van decidir que no es quedaria tancat als membres de l’AV del Santuari, sinó que ho obrien «per tothom a Reus» i, fins i tot, més enllà. Precisament, han participat persones des d’altres municipis com Salou.
«Ho volem obrir a tot Reus, però l’única condició que vam posar és que els participants fossin persones amb alguna discapacitat visual, sigui amb major o menor grau», apunta el president. «No volem que la gent ens vegi amb pena, sinó que som persones normals que també fem la nostra vida. El fet de tenir dificultats per veure no significa que no podem fer res», reivindica l’Ingrid. Ara bé, també s’ha tingut en compte que el joc s’adaptés a les necessitats d’aquests participants que, en algun cas, eren totalment cecs. Per això, van procurar que, per exemple, les fitxes de joc tinguessin els números ben marcats amb el relleu, de manera que es pogués jugar igualment fent servir el sentit del tacte.
Continuïtat
L’associació espera donar continuïtat a aquest projecte i els agradaria que es pogués obrir una lliga amb altres entitats de Reus o, fins i tot, amb altres municipis de la demarcació. El president confirma que s’hi està treballant de cara l’any vinent, tot i que encara no detalla res. Mentrestant, l’entitat no ha volgut aturar totalment l’activitat amb el dominó i, per aquest motiu, van fer un torneig al barri Gaudí on també van participar el Club de Dominó Amics d’en Manolo i grups dels municipis de Salou, Altafulla i Torredembarra, amb un reglament adaptat perquè puguin participar persones amb discapacitat visual o sense. A més, el 29 de novembre està previst celebrar un torneig obert i semiprofessional, amb participació exclusiva de jugadors federats.