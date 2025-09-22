Infraestructures
Aena invertirà a l’Aeroport de Reus per millorar-ne la qualitat, la sostenibilitat i la seguretat
L’empresa proposa incloure les accions al nou Document de Regulació Aeroportuària
Aena ha proposat executar un paquet d’inversions dotat en 12.888 milions d’euros a la xarxa d’aeroports estatals, que s’inclourà en el nou Document de Regulació Aeroportuària (DORA III) per al període 2027-31 i que esdevindrà el pla d’inversions aeroportuàries més gran dels últims vint anys.
El president del Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que l’estratègia «permetrà continuar modernitzant i ampliant no només els principals aeroports espanyols, sinó tots aquells que necessitin adaptar-se al creixement de la demanda» i que suposarà «més competitivitat, consolidació d’empreses i molta ocupació». Les millores seran transversals i arribaran, també, a Reus.
En el quinquenni que comprèn el DORA III, a l’Aeroport de Reus es preveuen un seguit d’actuacions destinades a millorar els processos i la qualitat de l’àrea terminal, així com la seguretat i la sostenibilitat.
Fonts d’Aena confirmen a Diari Més que, entre les actuacions programades, hi ha la creació d’una nova zona de control de passaports d’arribades, la remodelació dels vials d’accés, l’augment del confort a l’espai d’embarcament, la renovació d’equipaments de l’aparcament i de la torre de control, el recrescut de la pista i l’adequació del seu sistema de drenatge.
Així mateix, l’empresa estatal implantarà una planta solar fotovoltaica als terrenys de l’aeròdrom, amb una potència total instal·lada de 15 MWp, una potència nominal de 12,5 MW i un pressupost de 9,4 milions d’euros.
Aena està seguint una estratègia de sostenibilitat mitjançant la qual vol aconseguir que tots els aeroports que gestiona siguin net zero de cara al 2030, és a dir, que les emissions netes de diòxid de carboni siguin iguals a zero —bé sigui reduint-ne la producció o equilibrant-la amb mesures que puguin reabsorbir-les—.
Les inversions proposades es debatran, ara, en el procés de consultes preceptiu amb les companyies aèries. A més, es presentaran al Comitè de Coordinació Aeroportuària de cada regió, integrat per representants d’administracions d’àmbit nacional i local i agents dels sectors econòmic i social. Acabat el període de debat, el pla s’integrarà en el DORA 2027-31 perquè pugui continuar la seva tramitació, fins que sigui aprovat pel Consell de Ministres.
Aena remarca que l’objectiu és que el cicle inversor sigui compatible «amb la preservació d’unes de les tarifes més competitives d’Europa» i que el model està dissenyat «per a facilitar les inversions necessàries per atendre la demanda futura i garantir elevats estàndards de seguretat, qualitat i sostenibilitat».
30 MEUR entre 2025 i 2026
En paral·lel, cal recordar que Aena preveu invertir gairebé 30 milions d’euros entre el 2025 i el 2026 a Reus perquè les instal·lacions puguin completar una passa endavant en aspectes com la sostenibilitat i la seguretat.
Les principals actuacions que s’esperen són la millora de la capacitat portant de la plataforma, la renovació de l’edifici de la torre de control, la remodelació del bloc del servei d’extinció d’incendis i la construcció d’un parc fotovoltaic. Algunes de les accions requeriran temps per acabar, motiu pel qual acabarien tenint-se en compte a l’hora de tancar el pla d’inversions del nou DORA.