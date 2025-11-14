Turisme
L'Aeroport de Reus supera els 145.500 passatgers a l'octubre
Aquest 2025 la infraestructura ha superat els 1,3 milions de passatgers, un 13,1% més respecte l'any anterior
L'Aeroport de Reus ha registrat durant aquest mes d'octubre 145.579 passatgers, fet que suposa un increment del 14,8% respecte al mateix mes del 2024. En l'acumulat dels deu mesos de l'any, l'aeroport ha arribat a un total de 1.330.569 passatgers, un 13,1% més que els mateixos mesos de 2024.
Pel que fa a moviments, l'Aeroport de Reus ha operat 2.167 vols, un 20,4% més que l'octubre del 2024. Des de començament d'any, s'han registrat 20.522 enlairaments i aterratges, un 4,3% més que el mateix període de l'any passat.
Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha arribat a l'octubre a 5.243.506 passatgers i 32.802 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 218.553 viatgers i 2.877 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 5.434 enlairaments i aterratges i un total de 419 passatgers.