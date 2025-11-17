Reciclatge
L'Ajuntament ampliarà el sistema d'illes emergents de recollida selectiva a principis del 2026
S'arribarà a la desena de punts pel centre amb una mesura que té un efecte "molt positiu"
L’Ajuntament desplegarà noves illes emergents de recollida selectiva de residus a la ciutat. En concret, es preveu l’ampliació de sistema pel centre a principis del 2026, fins a arribar als deu punts. En aquests moments, ja hi ha quatre illes actives, a la placeta dels Argenters, la plaça del Teatre, el carrer de la Presó i el carrer de Salvador Espriu, essent aquesta la primera de gran capacitat i l’última que va entrar en funcionament.
Aquesta modalitat consisteix en l’arribada dels contenidors al vespre en un indret concret, i només hi seran unes hores. A banda de les fraccions habituals —orgànica, paper i cartró, envasos, vidre, rebuig—, permet incorporar-ne d’altres, com piles o teixits.
L’expansió s’iniciarà al gener, amb una fase de comunicació prèvia i educadors a peu de carrer que ajudaran a completar la transició. La mesura s’implantarà durant els primers compassos del nou any per evitar que interfereixi amb la campanya de Nadal.
El regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, subratlla que es tracta d’un sistema «que sabem que funciona i que, a més, ens ha reduït l’impacte visual, les males olors i la molèstia al centre». L’edil de Via Pública, Daniel Marcos, subratlla que les illes emergents que hi ha actives han generat «un efecte molt positiu», també en termes de recollida selectiva. «Això, a més, fa que tinguem punts molt més nets i un impacte a la via pública reduït per aquesta illa que aterra en un horari molt concret», afegeix.
L’última experiència de les illes emergents s’ha viscut al carrer de Salvador Espriu, on el sistema va introduir-se a principis d’any. «Ha tingut bona acceptació per part dels comerços i els residents, ha vingut per a quedar-se», valora Rubio. L’horari de recollida en tots els indrets habilitats és de 19 a 23 hores i la voluntat és que les noves illes segueixin una dinàmica similar.
Altres sistemes
Per incrementar els índexs de recollida selectiva —que a Reus no arriben al 50%—, l’Ajuntament va implementar el primer quadrimestre el sistema de recollida de brossa porta a porta al barri Montserrat. La mesura ha permès disparar els percentatges a la zona, passant de menys del 20% a un 85% segons les dades municipals. Rubio afirma que és una solució que pot «créixer», però s’ha de tenir en compte que és «cara» i no és viable aplicar-la en àrees amb predomini de blocs de pisos. Per això, per al centre s’ha apostat per abordar la qüestió amb les illes emergents. També continua el foment de l’ús de les deixalleries, amb el descompte de la taxa de la brossa per aportacions, amb un màxim de 20 euros.
«Reus té tots els sistemes de recollida i, si demà les bosses d’escombraries es recollissin per drons, Reus seria una de les primeres ciutats que en tindria, perquè ens agrada innovar i saber la realitat d’un sistema», expressa. «Els sistemes que estem provant sabem que funcionen, que la gent els acull de manera correcta i, per tant, hem d’evolucionar-los», tanca Rubio.
