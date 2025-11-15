Gastronomia
L’oli nou de la DOP Siurana protagonitza un dissabte d’èxit a Reus
La fira reuneix els principals productors del territori i ofereix activitats per a tots els públics
Aquest dissabte, la plaça de la Llibertat de Reus ha acollit un dels esdeveniments més esperats de la temporada: la 28a Fira de l’Oli Nou de la DOP Siurana. Des de primera hora, visitants de tota la comarca s’han acostat per descobrir els olis frescos dels productors locals, en una jornada marcada per la gastronomia, la tradició i la solidaritat.
Al matí, ha tingut lloc un esmorzar solidari per La Marató de TV3. Els visitants han pogut degustar pa torrat, llonganissa i coca dolça regats amb oli recent collit.
Les activitats han continuat amb el concurs d’allioli, reservat als mestres de la recepta tradicional, i amb els showcookings de les Gastrosàvies, que han ensenyat com preparar el romesco de sempre utilitzant oli nou. Fins i tot els més petits han tingut el seu espai amb un taller de tast d’oli adaptat a les seves edats, aprenent a distingir els diferents sabors i aromes.
Amb tot, els estands dels productors han estat constantment concorreguts, amb ampolles i garrafes d’oli canviant de mans entre els assistents. D'aquesta manera, Reus s'ha consolidat com un punt de trobada per a amants de l’oli de qualitat i ha reafirmant el vincle de la ciutat amb el producte local i la gastronomia del Camp de Tarragona.