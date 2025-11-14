Director de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili
Entrevista
Joan Josep Vendrell: "Necessitem que la gent conegui més què és l'IISPV i se'l faci seu"
El director de l'IISPV analitza la història, l'evolució i els reptes de l'entitat especialitzada en la recerca en salut i biomedicina, en el marc del seu 20è aniversari
Què representa celebrar aquests 20 anys?
«Celebrar una trajectòria llarga, però també l’inici d’una etapa il·lusionant. Recordem la història que ens ha portat fins aquí i els projectes que hem desenvolupat. També en començarem de nous i intentarem consolidar objectius que fa vint anys ni ens havíem proposat».
Per a qui no ho sàpiga, què és l’IISPV?
«A algú de Tarragona, Reus o Tortosa li diria que això és el seu institut de recerca. És un instrument que ajuda la gent. Moltes vegades pensem que les troballes de recerca són d’aplicació l’endemà, i això no acostuma a ser així, però sí que ens ajuda a tenir un millor sistema de salut i de docència. La recerca no és només recerca. Porta implícita una millora dels serveis assistencials».
La recerca ha de tenir un impacte en la societat.
«És clar. De fet, hem incorporat persones que no tenen relació directa amb la recerca als òrgans directius perquè ens donin una visió de què vol la població i quines inquietuds té. Volem que el professional no es tanqui en la seva cèl·lula i el seu microscopi i que els pacients s’adonin que el que fem permet millorar la qualitat de vida».
Com d’important és per al territori tenir un institut de recerca en salut?
«Ha servit com a nexe entre diferents parts i institucions. Aquí tenim una única universitat, però està dispersa. L’institut té el mateix esperit i això ajuda a apropar els centres sanitaris, les institucions i les persones».
Avui dia la gent ja coneix què és l’IISPV?
«No. Amb les activitats del 20è aniversari, presentarem una nova imatge corporativa. Volem que la gent entengui més fàcilment, només llegint el nom, què fem. Ara, a vegades, costa una mica. Necessitem que la gent del carrer conegui més l’institut i se’l faci seu. És una de les missions que tenim, que si algú pregunta ‘què feu al territori en recerca?’, de seguida la resposta sigui l’IISPV».
En aquests 20 anys, com han canviat l’entitat i la manera de fer recerca?
«Ha canviat bastant en alguns aspectes i, en altres, no gaire. L’institut s’ha organitzat millor, ha crescut i s’ha dotat d’estructures que abans no tenia. Després hi ha aspectes que són de país. El model de recerca aquí és precari comparat amb Europa. El finançament que es dedica a la recerca és molt minso. Tot i això, es fa una recerca de qualitat».
Volen créixer.
«Sí. El nostre institut té un finançament estructural, que és el que és. Hem hagut de fer mans i mànigues per créixer i desenvolupar-nos. Ha estat gràcies a la feina dels investigadors, que, a través dels projectes i les convocatòries competitives, han aportat recursos. Ens cal que aquest finançament base creixi. Sé que hi ha voluntat per part de la conselleria de Recerca, però som molts centres i no tothom parteix de la mateixa línia de sortida. Hi ha d’haver un exercici de generositat i ajudar a posar-nos al nivell que ens correspon».
Són experts a esprémer fins a l’última gota.
«Totalment, i experts a captar diners d’allà on sigui, però això no és sostenible. Has de tenir una tranquil·litat i un finançament que et permeti fer política científica. Si tinguéssim més recursos, podríem incorporar investigadors potents, professionals assistencials que facin recerca...».
Per on passa el futur?
«Tenim un pla estratègic i les idees clares. Volem consolidar plantilles, diferenciar-nos, tenir una seu central...».
Ja treballen per tenir aquesta seu central?
«Fa anys que hi treballem. També ho saben les autoritats. Sé que els preocupa i que se n’ocuparan. Nosaltres no som l’àrea metropolitana de Barcelona, però si volem tenir un país equilibrat hem d’apostar pel territori».
3 de desembre, acte institucional. Què hi passarà?
«Volem fer un acte obert a tothom, no només per a investigadors. Servirà per reconèixer la feina que s’ha fet, hi haurà l’Elsa Punset, la idea és que tanqui la consellera de Recerca i es presentarà la nova imatge corporativa. Volem que la gent vegi que l’IISPV és quelcom seu».
