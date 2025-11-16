Meteorologia
El fred s’instal·la a Tarragona: l'arribada d'una massa d’aire polar farà caure els termòmetres
El descens tèrmic serà generalitzat a partir de dimecres, amb temperatures hivernals arreu de la demarcació
La demarcació de Tarragona es prepararà aquesta setmana per un canvi brusc de temps. A partir de dimecres, l’arribada d’una massa d’aire polar farà baixar les temperatures, transformant l’ambient suau dels últims dies en un panorama hivernal.
Fins dimarts, el termòmetre encara es mantindrà en valors moderats, amb màximes que fregaran els 20 o 19 °C a la costa. Però a partir de dimecres, la situació canviarà de forma notable.
Segons l'Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Tarragona ciutat, les màximes es quedaran al voltant dels 16 °C, amb sensació de fred incrementada pel vent. Divendres i dissabte seran els dies més freds amb màximes de fins a 12 graus i mínimes de 5.
A Reus, les màximes seran similars, mentre que les mínimes baixaran fins als 2 graus el dissabte. A les zones interiors de l’Alt Camp, les màximes oscil·laran entre els 10 i 11 °C, mentre que dissabte es registraran mínimes d'1 grau a municipis com Valls.
El Priorat serà una de les àrees més fredes, amb valors que no superaran els 10–12 °C. Diversos municipis de la demarcació registraran temperatures mínimes negatives, com en el cas de Bellmunt del Priorat (-1 graus el divendres i dissabte) o Prades (-4 graus el dissabte).
A les Terres de l’Ebre, el descens també serà evident, amb màximes situades entre els 12 i 14 °C i mínimes entre els 0 i 7 graus.