El Sindicat d'Habitatge retreu que l'Agència d'Habitatge no negociï el deute d'una família a Mas Pellicer

Els afectats lamenten que des de fa un any l'organisme no els accepta el pagament del lloguer

La María, veïna de Mas Pellicer, acompanyada per dos membres del Sindicat d'Habitatge de Reus.

Redacció ACN

El Sindicat d'Habitatge de Reus retreu que l'Agència d'Habitatge de Catalunya es nega a negociar el deute d'una família que viu en un bloc del barri de Mas Pellicer. Segons els activistes, els afectats acumulen un deute que s'eleva als 30.000 euros derivats d'impagaments durant deu anys. 

Els afectats lamenten que l'organisme no els accepta el pagament de més quotes de lloguer malgrat que des de fa un any tornen a tenir ingressos. A més, alerten que se'ls ha comunicat una segona data de desnonament per dijous vinent si no abonen 15.000 euros de deute. Amb tot, des del sindicat reclamen negociar els deutes, aturar els desnonaments plantejats al barri i «contractes per a tothom».

