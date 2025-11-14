Societat
Mario Casas roda un film de Netflix a la plaça del Condesito de Reus
La plataforma audiovisual està rodant la pel·lícula 'En nombre de otro', d'Oriol Paulo
La plaça del Pintor Fortuny s'ha tornat durant aquests dies en un escenari de pel·lícula. Tal com han confirmat diversos mitjans, el nou film del director Oriol Paulo i produït per Netflix, En nombre de otro, va començar les tasques de rodatge el passat dimecres 12 de novembre a la nit. Segons confirmen des de l’Ajuntament de Reus, està previst que el rodatge finalitzi demà dissabte 15 de novembre a les 7 hores. A més, s’ha confirmat que entre l’elenc hi ha l’actor gallec, Mario Casas. Per aquest motiu, la zona va viure una gran transformació per deixar la seva identitat com a Reus i passar a ser una Barcelona fictícia. A la plaça es van veure vehicles i tendals policials o senyalitzacions adaptades per fingir indrets de la ciutat comtal. A més, també està previst que la pel·lícula enregistri escenes a l’interior de l’edifici de la Caixa de Pensions. L’expectació i moviment de material va generar una gran atenció i, per aquest motiu, moltes persones curioses s’han atansat a la zona des del passat dimecres.
