Societat
El Govern proposa 27 emplaçaments segurs per veure l'eclipsi de l'agost vinent
Un dispositiu de Procicat farà seguiment de la mobilitat i riscos, i es prepara una campanya per evitar danys a la vista
El Govern ha proposat 27 emplaçaments perquè la població pugui veure l'eclipsi solar del 12 d'agost de l'any vinent de forma segura i, alhora, amb les millors condicions de visibilitat. Els punts estan repartits en 20 municipis del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent, i tindran en conjunt una capacitat per a 85.200 persones i uns 40.000 vehicles. La Generalitat preveu activar un dispositiu en el marc del pla territorial de protecció civil Procicat per fer seguiment de l'esdeveniment des del punt de vista de la seguretat, la mobilitat o riscos com el d'incendi. També treballa amb els municipis en les activitats de divulgació i prepara una campanya per a evitar danys a la vista i conscienciar de la necessitat d'usar protecció visual.
Els indrets se situen tots al sud del país, que és l'única zona on es podrà gaudir del fenomen al 100%. Al Tarragonès s'han seleccionat cinc municipis (Altafulla, Constantí, Salou, Tarragona i Torredembarra), al Baix Camp, tres (Cambrils, Montbrió del Camp i Reus); al Baix Ebre, tres més (l'Aldea, l'Ametlla de Mar i Camarles); al Montsià, també tres (Alcanar, Amposta i Santa Bàrbara); i a sis municipis més de diverses comarques: Segrià (Lleida), Garrigues (les Borges Blanques), Ribera d'Ebre (Móra la Nova), Terra Alta (Gandesa), l'Alt Camp (Valls) i el Baix Penedès (el Vendrell).