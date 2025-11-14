Mobilitat
L'Ajuntament de Reus i la Generalitat signen el protocol per impulsar la nova estació d’autobusos
Serà un equipament «del segle XXI», semisoterrat i amb setze andanes
La consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, van signar, ahir, el protocol de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus per impulsar la construcció de la nova estació d’autobusos. Està previst que la licitació del contracte per a la redacció del projecte bàsic es publiqui abans d’acabar l’any. El tràmit podria allargar-se vora un any i la inversió calculada per al conjunt d’actuacions previstes ascendeix a 20 milions d’euros.
Guaita va subratllar que «volem una estació del segle XXI i que sigui un referent i un exemple d’intermodalitat». En qüestió de metres, coincidirà amb el TramCamp, l’estació de Bellissens i la intermodal. «Treballem per a la nostra gent, i el que la nostra gent vol és tenir unes infraestructures a l’alçada», va afirmar.
La consellera de Territori i Transició Ecològica va assegurar que la formalització del compromís entre les dues institucions «representa quelcom que va molt més enllà d’un simple acord administratiu». «Fem un pas endavant més amb un model més sostenible de mobilitat», va destacar.
Cal recordar que l’estació d’autobusos serà una de les potes de la transformació de l’entorn del Carrilet. La batllessa de Reus va recordar que un dels seus elements definitoris serà la integració del reformat equipament amb l’espai verd que representa el parc de Mas Iglesias. Paneque va comentar que és un exemple dels «equipaments humanistes» i que permetrà enfortir l’urbs i la qualitat de vida dels ciutadans.
Una estació del segle XXI, semisoterrada i amb setze andanes
La nova estació d'autobusos de Reus serà moderna, integrada amb el paisatge i adequada als requisits d'accessibilitat. Destacarà per estar semisoterrada —partint de l'emplaçament actual—, ser diàfana —amb il·luminació i ventilació naturals— i disposarà de 16 andanes. Sota la plaça del Canal també s'ubicaran onze places d'aparcament per a autobusos. L'obra es completarà amb pèrgoles, que aprofitaran l'aigua per al reg i que serviran per col·locar-hi plaques solars.
Reus
Les obres de l’estació de Bellissens avancen per acabar el primer semestre del 2026
Sergi Peralta Moreno