Infraestructures
Les obres de l’estació de Bellissens avancen per acabar el primer semestre del 2026
Fonts d’Adif afirmen que els treballs «segueixen el seu curs segons la programació prevista»
Les obres de la futura estació de Reus-Bellissens van encetar l’estiu del 2024. Havent completat el seu primer any d’actuació sobre el terreny, els canvis són constatables, però queda, encara, feina al davant. Fonts d’Adif concreten que els treballs «segueixen el seu curs segons la programació prevista». Si bé l’empresa estatal no s’atreveix, per ara, a formular previsions ni actualitzacions de calendari, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va afirmar que la previsió de finalització és de cara al primer semestre del 2026, en resposta a una pregunta formulada per Ester Capella, del grup parlamentari d’ERC.
En un inici, s’havia dit que l’objectiu era que el baixador entrés en funcionament el 2025. Això no obstant, el contracte fixava un termini màxim de 20 mesos per executar les actuacions previstes, de forma que ja es donava marge per superar l’any nou sense la necessitat de negociar ni concedir possibles pròrrogues.
Adif va completar els dos passos inferiors de l’estació el passat juny. Un dels túnels unirà les andanes per sota les vies, mentre que l’altre, conegut com a Pas Ciutat i finançat per l’Ajuntament, connectarà el Campus Bellissens de la Universitat Rovira i Virgili amb el carrer de Jaume Vidal i Alcover i l’entorn de la nova estació d’autobusos. En paral·lel, es va informar que s’estava avançant en els treballs de les fonamentacions per al suport de les andanes del baixador, de 220 metres de longitud i 5 metres d’amplada, que comptaran amb marquesines per al resguard dels viatgers.
El següent pas seria la construcció de les embocadures dels passos inferiors —escales, rampes i ascensors—, la compleció de les andanes, la renovació dels pals que sustenten la catenària al pas de l’estació i el desplegament de la llosa. En aquell moment, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va celebrar que el projecte és «una peça clau de la transformació dels barris del sud» i el qualificava d’«estratègic de ciutat» perquè permetia donar «resposta a les demandes de mobilitat sostenible per connectar-nos millor amb el territori».
La inversió total rondarà els 10 milions d’euros i reforçarà la intermodalitat de Reus, connectant-la amb Rodalies del Camp de Tarragona i els serveis regionals de Catalunya.