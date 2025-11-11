Subdelegada del Govern espanyol a Tarragona
Política
«El projecte de la Intermodal està més avançat, però l'estació de l’Horta Gran es pot fer en el futur»
La subdelegada del Govern espanyol a Tarragona remarca la importància d’assolir un «consens territorial» per al trasllat de les mercaderies a l’interior
El passat 11 de març, va prendre possessió com a subdelegada del Govern a Tarragona. Per què va decidir fer aquest pas?
«Vaig trobar que era un repte molt important i que potser no se’m tornava a presentar mai una oportunitat com aquesta. Feia 15 anys que estava al capdavant del control de la gestió de l’Hospital Joan XXIII i sentia que era el moment d’acceptar el repte».
Quines prioritats es marca per a aquest mandat?
«Principalment, la proximitat. Hem d’estar al costat de tot el territori. Els que vulguin sumar i fer créixer el territori, ens tindran al seu costat. La feina que fem aquest mandat volem que sigui efectiva i que no només hi hagi paraules sinó que hi hagi fets».
Tarragona s’ha sentit maltractada històricament per la manca d’inversions estatals. Creu que s’ha revertit la situació durant els darrers anys?
«Sí. Ara, a Tarragona se li està donant la importància que té amb la petroquímica, les nuclears i tota la complexitat del nostre territori. En els últims mesos, el Govern ha destinat 800 milions d’euros en projectes executats i altres que estan en processos administratius previs. No només són inversions directes dels ministeris, sinó també dels fons europeus. L’alineació institucional ho està afavorint».
Com és la relació amb la resta d’administracions?
«Positiva. Hi ha molt bona predisposició. Penso que és un moment en el qual totes les administracions estan centrades a arribar a enteses per afavorir el territori».
El fet que el Partit Socialista governi a la Moncloa, la Generalitat de Catalunya i molts dels municipis de la demarcació facilita aquesta entesa?
«Hi ha molt bona sintonia. Que nosaltres estiguem en línia és important, però també ho és que els altres partits ho estiguin».
Gran part de les inversions es destinen a la descarbonització de la indústria.
«La nova planificació de la xarxa elèctrica espanyola per al 2030 contempla una inversió de 184,4 MEUR per a millorar la xarxa de transport elèctric de la petroquímica de Tarragona. A més, la província s’ha beneficiat de 89 MEUR de diferents adjudicacions de PERTES gestionats pel Ministeri d’Indústria. També ha rebut 17 MEUR del PERTE de descarbonització i 69 més del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat».
Recentment, l’Estat ha anunciat que invertirà 304 milions al Port de Tarragona fins al 2029.
«És una infraestructura vital per a la província i, per això, cal donar-li inversions. La nova Zona d’Activitats Logístiques generarà molta riquesa al territori».
Un dels projectes que estan pendents d’executar és la connexió de l’A-27 amb l’AP-2 a Montblanc. Quan es farà realitat?
«S’estan fent els tràmits i la previsió és que pugui estar terminada el 2030. De moment, s’estan fent obres de millora a l’A-27, en el tram entre Constantí i la Pobla de Mafumet, que acabaran el 17 de novembre».
Hi ha avenços amb el Corredor del Mediterrani?
«El Ministeri de Transports hi està treballant, però és cert que va molt a poc a poc. Esperem que, aviat, pugui venir algú del Ministeri a explicar als ajuntaments com van els tràmits i les gestions. És important que hi hagi consens al territori perquè tot sigui més fàcil, ja que el model ferroviari ha de tenir moltes qüestions en consideració».
El tercer fil té detractors. La plataforma Mercaderies per l’Interior denunciava que agreujarà encara més el caos ferroviari.
«Només és una alternativa provisional. Ara mateix, les opcions són no fer res o construir el tercer carril. En el futur, s’abordarà el trasllat de les mercaderies. Fa anys, que el Ministeri té en compte les necessitats del territori i estudia un traçat alternatiu. Vol apropar-se als ajuntaments i escoltar-los per trobar una solució».
Afectarà els passatgers?
«Serà una línia compartida. Està previst que les mercaderies passin més per la nit, tot i que encara no és segur. Sempre es prioritzarà el transport de passatgers».
Durant el primer semestre, es van registrar 1.500 hores de retards a Rodalies...
«Les obres que s’han dut a terme han ocasionat això. Si no s’haguessin fet les intervencions al túnel de Roda de Berà o a l’estació de Sant Vicenç de Calders, hauria col·lapsat tot. Durant molt de temps, no s’havien fet inversions en la xarxa ferroviària i, quan comences a arreglar les coses, t’adones dels problemes que hi ha».
Són compatibles la futura estació Intermodal de Vila-seca i la que reclama l’Ajuntament de Tarragona a l’Horta Gran?
«Es va fer un estudi preliminar i es va decidir que s’ubicaria a Vila-seca, però l’estació de l’Horta Gran no és incompatible. El projecte de la Intermodal està més avançat i, per fer l’altra, s’hauran de recollir les necessitats de Tarragona per poder començar-la en un futur. No és o l’un o l’altre».
Quan es resoldran les al·legacions?
«El Ministeri les està valorant».
Què opina sobre la nova Associació per a l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona?
«Els alcaldes estan fent l’esforç de veure la globalitat de la demarcació i això és important. Potser hi ha coses que no beneficien el seu municipi, però sí al conjunt. Aquesta visió és molt important per poder arribar als acords i consensos necessaris per fer gran el territori».
Quin paper jugarà l’Estat en el nou Consorci del Patrimoni de Tàrraco?
«No entrarem dins del consorci, però estarem donant tot el suport necessari. Sobretot, a nivell econòmic».