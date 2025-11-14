Festes
Ja hi ha data per l'encesa de llums de Nadal a Reus
L'espectacle "Un batec de llum" donarà el tret de sortida a la campanya nadalenca
L’encesa de les llums de Nadal de Reus serà el dijous 27 de novembre segons confirmen fonts de l’Ajuntament de Reus a Diari Més. A més, el consistori va adjudicar el passat 5 de novembre a l’empresa REM LAB SL l’espectacle d’inauguració, per un import de 30.000 euros, que hauria de coincidir amb l’encesa de les llums i l’inici de la campanya de Nadal. Segons contempla el decret d’adjudicació l’empresa adjudicatària té un marge a 10 dies hàbils per presentar la proposta per a la realització de l’espectacle d’inauguració que s’anomenarà «Un batec de llum». Fa un any l’inici de la campanya nadalenca va ser a càrrec de l’espectacle «Diamants caiguts del cel», que va combinar recursos lumínics i focs artificials a la plaça del Mercadal amb l’encesa de les llums festives.
Per un altre costat, des de fa setmanes els habitants de la capital del Baix Camp han pogut comprovar com el Nadal comença a ser present als carrers amb la instal·lació de la il·luminació festiva, que va començar abans de la Castanyada. A més, també s’han començat a instal·lar altres decoracions nadalenques en 3D com un eixerit os polar a la plaça del Canal. Actualment, el contracte de subministrament, manteniment, muntatge i desmuntatge de les decoracions nadalenques a Reus, dividit en vuit lots, està adjudicat en un contracte plurianual. Concretament, l’any 2024 es va adjudicar amb un contracte d’un any amb la possibilitat de fins a dos anys més de pròrroga, és a dir, 2025 i 2026. L’any anterior la despesa total en la decoració va ascendir fins als 503.870,47 euros. El passat gener la campanya de Nadal 2024-2025 va tancar amb un increment de visitants del 2,9%. En total, segons dades de l’Ajuntament de Reus, van visitar la ciutat un total de 2.638.895 persones. Aquest augment també es va notar en l’ús dels aparcaments municipals, que va sumar un increment del 6,6% respecte a l’any anterior.
