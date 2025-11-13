Mobilitat
Més busos entre Reus i Tarragona: noves freqüències i connexió directa amb l’aeroport
El Departament de Territori reforça el servei de bus exprés es i crea una nova línia directa entre Tarragona i l’Aeroport de Reus.
La connexió per autobús entre Reus i Tarragona es reforça amb un conjunt de millores que entren en funcionament aquest dijous 13 de novembre. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat les noves mesures en un acte celebrat a l’estació d’autobusos de Reus, acompanyada de Sandra Guaita, alcaldessa de Reus; Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, i Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures.
Les actuacions responen a l’alta demanda sostinguda en el corredor Reus–Tarragona, on el nombre d’usuaris ha crescut un 12,6% en un any, passant d’1.138.673 viatgers el 2023 a 1.282.814 el 2024.
Entre les principals novetats destaca l’increment d’expedicions del bus exprés e4, que connecta ambdues capitals, així com la millora del servei a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i al Campus Educatiu La Laboral. A més, es crea una nova línia directa entre Tarragona i l’Aeroport de Reus, que funcionarà durant la temporada de vols, de març a octubre, amb 16 trajectes d’anada i 16 de tornada diaris.
En el cas del bus exprés e4, operat per La Hispano Igualadina, l’oferta s’amplia de manera significativa amb 16 noves expedicions d’anada i 16 de tornada els dies feiners, fins a arribar a un total de 58 trajectes per sentit. Els dissabtes s’hi afegeixen 9 anades i 8 tornades més, amb una oferta global de 17 expedicions per sentit, mentre que els diumenges i festius s’incorporen 10 anades i 11 tornades addicionals, assolint 16 trajectes per sentit. A més, durant el mes de juliol no es reduirà el servei, de manera que es mantindrà la mateixa freqüència que la resta de l’any.
Pel que fa als serveis universitaris, el trajecte cap als campus Catalunya i Sescelades de la URV incorpora tres anades i tres tornades més en hores punta, i la connexió amb el Campus Educatiu La Laboral suma tres anades i dues tornades, fins a un total de quatre per sentit.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat les millores, destacant que “donem un pas endavant molt important pel que fa a la mobilitat en transport públic entre Reus i Tarragona. Un pas molt necessari i que feia temps que els veïns i veïnes dels nostres municipis ens demanaven. El transport públic és vital per avançar cap a ciutats més verdes i sostenibles”.
Per la seva banda, la consellera Sílvia Paneque ha subratllat que “avui reforcem un dels corredors més importants del país, el que uneix Reus i Tarragona, i ho fem amb una mirada clara cap al futur: un futur més connectat, més accessible i més sostenible”.