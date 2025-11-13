Societat
La Fundació Privada Reddis ajudarà a donar visibilitat a les entitats socials
Ha organitzat una trobada per analitzar les seves necessitats i conèixer les seves inquietuds
La Fundació Privada Reddis ha encetat un nou projecte per donar visibilitat a les entitats socials de Reus i el Baix Camp, així com analitzar les seves necessitats i ajudar-les a connectar entre elles. La iniciativa, coneguda com a Impuls Social, consistirà en una trobada de caràcter anual que reunirà associacions agrupades per un eix temàtic i que permetrà detectar les seves inquietuds i ajudarà a extreure conclusions sobre com poden ser ajudades. «Hi ha una gran quantitat d’entitats que treballen pel bé comú, però ens vam donar que, a vegades, la tasca social que fan no és prou coneguda», va apuntar Misercòrdia Boqué, responsable de la comissió social de la fundació.
La primera edició d’Impuls Social se centrarà en les persones amb diversitat cognitiva i funcional i es dividirà en dues jornades, els dies 18 i 19 de novembre. Per això, s’ha convidat a participar l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp, l’Associació Down Tarragona, el Taller Baix Camp, l’Associació de Persones Sordes de Cambrils (ASSORCAM) i la Fundació Esclerosi Múltiple.
El 19 de novembre es donaran a conèixer les conclusions de l’assemblea, una presentació que es completarà amb la ponència de la doctora Montserrat Boqué titulada Cuidar qui cuida: una responsabilitat social de ciutat.
