L’Associació d’Alzheimer introdueix la realitat virtual per estimular la memòria i els sentits
La nova teràpia permet oferir experiències immersives personalitzades que beneficien l’usuari
L’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius de Reus i Baix Camp ha incorporat un nou tractament innovador a la seva cartera de serveis. La realitat virtual (RV) ha esdevingut una eina terapèutica que permet oferir experiències immersives personalitzades que estimulen la memòria, les emocions i els sentits de les persones usuàries.
Cristian Cabrera, neuropsicòleg i psicòleg general sanitari de l’Institut Lerín Neurocognitive, explica que «s’ha vist que, a mesura que les persones tenen més estímuls i canals, com més sentits contribueixin a agafar tota la informació de l’entorn, el procés terapèutic és molt millor».
Cabrera detalla que, en uns inicis, l’estimulació cognitiva es duia a terme exclusivament amb dossiers i fitxes. Més endavant es va introduir un sistema computaritzat, però amb les ulleres de realitat virtual, finançades amb un ajut de la Fundació Privada Reddis, el treball acaba resultant molt més immersiu i, en conseqüència, eficient i enriquidor. «Actualment, hem detectat que els usuaris, a l’hora d’interactuar amb la realitat virtual, se’ls veu molt més desperts i actius», assenyala.
Les ulleres de l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius són de realitat mixta. Això permet generar entorns virtuals o incorporar elements ficticis que interactuen amb la realitat. Amb els dispositius, els ciutadans es transporten en escenaris que es basen en cinc temàtiques diferents: animals —sobretot els de companyia, tot i que també poden visitar la sabana africana—, entorns naturals, ciutats emblemàtiques —com París, Londres o Tòquio—, nens petits i l’espai.
Cabrera menciona que un dels avantatges de la realitat virtual és que puguin reviure moments del passat. Per exemple, «usuaris que es dedicaven a anar en bicicleta o a fer esport, gràcies a les ulleres poden recordar aquests episodis que ara no poden complir per les seves limitacions físiques».
El centre va introduir la nova eina terapèutica durant la primavera i va establir un grup pilot de persones «per veure com responen». «En principi, el 100% dels usuaris han respost positivament a la teràpia», expressa el neuropsicòleg. La prova tindrà una duració de dotze setmanes i consistirà en dues sessions de realitat virtual per setmana i usuari.
En acabar el programa, es durà a terme un estudi comparatiu per veure l’efectivitat real del tractament i si s’ha experimentat una millora en aspectes com l’atenció selectiva o l’estat emocional. «D’allà, extraurem els resultats i veurem si es pot aplicar d’una manera estable i rutinària», comenta Cabrera. Tot i que encara restarà conèixer les conclusions de l’informe, tot sembla apuntar que «és una teràpia que s’inclouria en el programa que tenim aquí».
L’entitat també ha introduït la teràpia d’estimulació transcranial per corrent directe, que busca reforçar funcions cognitives i motores a través de la col·locació d’un sistema d’elèctrodes en àrees específiques del còrtex cerebral.