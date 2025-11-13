Laboral
El comitè d'empresa de la UTE Reus Net avança les eleccions sindicals al 16 de juny de 2026
L'avançament electoral es va acordar entre els tres sindicats: UGT, CCOO i USOC
El comitè d’empresa de la UTE Reus Net acorda per unanimitat dels tres sindicats avançar les eleccions sindicals al dimarts 16 de juny de 2026. Segons ha pogut saber Diari Més, durant una reunió celebrada el passat dimarts 11 de novembre al matí els tres sindicats presents en el comitè, UGT, CCOO i USOC, van acceptar avançar les eleccions el màxim que permet la llei, tres mesos. D’aquesta manera, les eleccions, que haurien d’haver sigut al setembre, s’avancen al mes de juny, coincidint amb el punt d’inici de la temporada estival. Per tant, finalitza, per ara, el conflicte sindical que s’havia generat arran de la signatura de l’actual conveni el passat desembre de 2024, al qual CCOO i USOC s’hi oposen frontalment. La decisió d’avançar les eleccions arriba arran de la petició de les representacions sindicals de CCOO i USOC, amb 2 i 1 representant al comitè respectivament, al sindicat majoritari, UGT amb 6 representants, d’evitar que els comicis caiguin en període estival.
Ambdues parts ho justificaven afirmant que durant aquesta època de l’any la plantilla creix en volum a través de treballadors temporals i, com a conseqüència, poden alterar al resultat final. En traslladar-ho a inici de la temporada d’estiu aquest factor ja no podrà influir en el resultat electoral, ja que segons estipula l’article 69.2 de l’Estatut dels Treballadors, tan sols poden votar als comicis sindicals els treballadors amb un mínim d’un mes d’antiguitat a l’empresa. En cas de no haver arribat a aquest acord els dos sindicats minoritaris al comitè amenaçaven en tenir recollides la quantitat de signatures necessàries per poder convocar una assemblea per tal de revocar el comitè actual.
El conveni
La divisió dins de la plantilla de la UTE Reus Net es va fer evident després de l’aprovació de l’actual conveni que ha entrat en vigor enguany. Una de les principals crítiques que van expressar en el seu moment els sindicats disconformes era sobre la congelació de l’antiguitat, a canvi de percebre 25.000 euros bruts en complir els deu anys, 25.000 euros més al cap de cinc anys i després de cinc anys més 32.500 euros més. Per la seva part, UGT ho defensava, dient que a la llarga els treballadors acabarien cobrant més i, a la vegada, els jubilats, incapacitats o acomiadats de manera improcedent rebrien la part proporcional que els pertoqués. Altres punts de desacord anaven amb relació a temàtiques com la pujada salarial, que va ser d’un 2,5%, i els nous horaris.
A més, la polèmica ja es va desfermar en els moments previs a signar el nou conveni, ja que UGT va criticar que els altres dos sindicats signessin el preacord per després desdir-se. En la seva defensa, CCOO i USOC van afirmar que van signar el preacord per poder tenir accés al document del nou conveni el qual UGT havia aconseguit negociant amb l’empresa. Amb la seva aprovació es va evitar que durant la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia de 2024 el sindicat convoqués una vaga.
