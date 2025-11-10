Espai Públic
L’Ajuntament dona per tancada la ‘crisi dels contenidors’ als carrers de la ciutat
Aquesta setmana el servei ja serà l’ordinari amb els veïns amatents a les millores anunciades pel govern
El nou servei de la neteja a la ciutat ha superat els seus primers dies enmig d’expedients a l’anterior concessionària i de molts residus als carrers. L’Ajuntament de Tarragona ha completat en quatre dies el dispositiu extraordinari de neteja i recollida de residus per restablir la normalitat a tots els barris de la ciutat, després de denunciar públicament que, durant el traspàs entre empreses, no s’havia netejat la via pública com tocava. Segons les previsions del Departament de Neteja, avui al matí tots els contenidors de la ciutat estaran buits, nets i amb els entorns completament escombrats. El consistori considera que aquest fet permetrà donar per resolta la «crisi dels contenidors».
Als barris de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, Llevant i Bonavista, la neteja del Pla de Xoc va finalitzar dissabte. Aquestes tasques es van centrar en el buidatge dels contenidors, els voltants desbrossats i els voluminosos recollits. A la Part Alta, la Part Baixa, el Serrallo i el centre de la ciutat, també s’han completat les tasques de recollida i escombrat. Avui s’acabaran les feines de neteja sota els contenidors.
La consellera de Neteja Pública, Sonia Orts, remarca que «en només quatre dies hem aconseguit revertir una situació molt complexa i garantir que tota la ciutat torni a tenir els contenidors buits, nets i els entorns escombrats». «Aquesta ha estat una feina intensa i coordinada amb el Departament de Neteja de l’Ajuntament, Urbaser i els treballadors i treballadores, que han treballat sense pausa per recuperar la normalitat a la ciutat», afegeix l’edil.
Pel que fa a Ponent, des de Campclar fins a Torreforta, els contenidors ja estan buits i durant els torns de tarda i nit es continuarà amb la recollida de voluminosos, segons informa l’Ajuntament. Un cop finalitzada aquesta feina, es procedirà a la neteja dels voltants i de la part inferior dels contenidors.
Més enllà, dissabte al matí també es va reactivar el camió de rentat de contenidors, un servei que feia temps que no es duia a terme. A Llevant, per exemple, feia més de dos anys que no es rentaven. Durant aquesta passada nit, el servei ha continuat pel centre ciutat, Ponent i Tarragona Nord, i s’estendrà progressivament a tota la ciutat.
Aixecament diari
Ara que s’ha superat aquest pla de xoc, el servei ordinari de neteja es reprendrà amb noves pautes de treball, entre les quals destaca l’aixecament diari dels contenidors per netejar-hi a sota, com a pràctica habitual. «A partir d’avui reprendrem el servei ordinari amb noves pautes de treball que permetran superar el nivell de neteja que estàvem acostumats. Aixecar els contenidors i netejar-hi a sota serà una pràctica diària, i això suposarà un salt endavant en la cura de l’espai públic», expressa Orts.
La consellera de Neteja conclou agraint «la paciència i la col·laboració dels tarragonins i tarragonines durant aquests dies, i reconèixer la implicació dels treballadors i treballadores del servei de neteja, que han doblat esforços per deixar la ciutat com es mereix». Urbaser i el seu servei buscarà superar les crítiques i queixes dels veïns, mentre espera els nous vehicles que han d’anar renovant la flota. Tota la ciutat està amatent.
Polèmica amb la decapadora
El govern municipal va expressar fa dies que, després de tres anys parada, tornava a funcionar la màquina, després que «es donés per espatllada». «Torna a treballar al servei de la ciutat mentre esperem l’arribada d’una de nova, més moderna i eficient. Seguim treballant per una Tarragona més neta, cuidada i de tots i totes», expressava Rubén Viñuales, alcalde de la ciutat, a les xarxes socials.
Per la seva banda, FCC assegura que la decapadora va fer més d’un centenar de serveis durant l’any 2023 i una vuitantena més durant l’any passat. La companyia diu que s’ha avariat enguany i que han fet una gran despesa econòmica per tenir-la arreglada per quan la nova empresa comencés el seu servei.