Diari Més

Economia

L'aeroport de Reus simula un accident d'un avió comercial amb la participació de més de 250 persones

L'exercici contemplava el sinistre d'una aeronau amb quatre víctimes mortals i una cinquantena de persones ferides

L'exercici organitzat pel mateix aeroport i Protecció Civil partia d'una aeronau provinent de Manchester

L'exercici organitzat pel mateix aeroport i Protecció Civil partia d'una aeronau provinent de ManchesterACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

L'aeroport de Reus ha simulat aquest dimecres al matí un accident d'un avió comercial amb la participació de més de 250 persones entre personal de la infraestructura, els cossos d'emergències i seguretat i figurants. L'exercici organitzat pel mateix aeroport i Protecció Civil partia d'una aeronau provinent de Manchester, amb una cinquantena de passatgers i sis membres de la tripulació. Durant les maniobres d'aterratge, l'avió hauria patit un accident amb quatre víctimes mortals i una cinquantena de persones ferides, la meitat d'elles en estat crític. La prova ha començat a les 10.34 hores i automàticament s'ha constituït el comitè de crisi amb el suport dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i altres cossos policials.

tracking