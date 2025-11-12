Economia
L'aeroport de Reus simula un accident d'un avió comercial amb la participació de més de 250 persones
L'exercici contemplava el sinistre d'una aeronau amb quatre víctimes mortals i una cinquantena de persones ferides
L'aeroport de Reus ha simulat aquest dimecres al matí un accident d'un avió comercial amb la participació de més de 250 persones entre personal de la infraestructura, els cossos d'emergències i seguretat i figurants. L'exercici organitzat pel mateix aeroport i Protecció Civil partia d'una aeronau provinent de Manchester, amb una cinquantena de passatgers i sis membres de la tripulació. Durant les maniobres d'aterratge, l'avió hauria patit un accident amb quatre víctimes mortals i una cinquantena de persones ferides, la meitat d'elles en estat crític. La prova ha començat a les 10.34 hores i automàticament s'ha constituït el comitè de crisi amb el suport dels Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i altres cossos policials.