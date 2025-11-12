Empresa
Com fer que les empreses i la ciència facin 'match'
TECNIO va reunir a 200 persones per parlar sobre transferència de coneixement
Sempre s’ha remarcat la importància de la investigació i recerca per tal de millorar tots els aspectes de la nostra societat. No obstant això, es requereix que aquest coneixement generat arribi als agents que formen la societat per tal que sigui d’utilitat. Avui dia, amb l’auge de les aplicacions de cites, seria el concepte de fer match entre dues parts destinades a estar juntes. Així i tot, a Catalunya aquesta entesa entre el sector empresarial i la ciència no sembla funcionar, ja que la transferència del coneixement generat per universitats i centres de recerca en general no impacta en les empreses, especialment a les pimes. Per aquest motiu, l’Associació TECNIO va decidir fa uns anys agafar aquest repte i afrontar-lo amb actes com el seu Congrés anual. Enguany, l’espai escollit va ser firaReus Events, amb una assistència de més de 200 persones dels àmbits acadèmic, institucional o empresarial on es va reclamar en veu de diverses personalitats més inversió i atenció per part de l’administració en aquest àmbit.
El president de l’Associació TECNIO, Santiago Royo, va definir que la trobada tenia dos objectius cabdals; fer visible la innovació als diferents territoris de Catalunya i atraure el màxim d’empreses possibles per generar més connexions entre aquestes i l’àmbit universitari. «La falta de transferència del coneixement és un problema estructural que tenim com a país. Primer, no hi ha tantes empreses com voldriem que estiguin en condicions d’absorbir coneixement i falta molta inversió pública en aquesta direcció», comenta Royo. En aquest sentit, el president remarca la necessitat que administracions com la Generalitat puguin donar suport a les empreses durant processos d’inversió en recerca i desenvolupament, ja que «comporten un risc i un cost que amb un finançament públic darrere no faria tanta por als empresaris».
Durant la jornada es van desenvolupar diverses activitats com taules rodones i, en una d’aquestes, la vicerectora de la URV, Ercilia García, va valorar que tot i que l’oferta en coneixement l’àmbit internacional «està més que cobert», el problema recau en el fet que «el gruix del teixit empresarial són petites i mitjans empreses, que serien els demandants d’innovació, i cal empènyer aquesta demanda». Per un altre costat, el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora, va posar sobre la taula la visió de les empreses avui dia: «La majoria d’empreses són molt petites que el dia a dia ja se’ls menja i no poden pensar en dos anys vista. Aleshores, hem de donar suport a aquestes empreses, perquè vegin que necessiten aquesta innovació, però també hem de baixar un esgraó per posar-nos a l’altura d’aquestes».
Precisament, el president de la Cambra va aprofitar l’avinentesa per llançar-li una petició al cap de l’Àrea d’Impuls de la Transferència del Coneixement de la Generalitat, Rafael González, present a la taula, per demanar que les polítiques des de les administracions segueixin una línia durant el temps i no vagin canviant d’un any per l’altre. Per la seva banda, el president de Pimec Baix Camp — Reus, Eduard Cacho, es va mostrar partidari de fomentar la relació bidireccional entre la ciència i les empreses, però va fer èmfasi en el fet que «les grans empreses tenen recursos per fomentar la ciència, però les pimes no tenim aquests recursos per molts motius. Aleshores, hem de fer una profunda reflexió entre tots ajudar a aquestes».
«Millorar la transferència no és un objectiu, sinó un instrument que ens permetrà millorar la prestació innovadora de tot l’ecosistema català», va sentenciar el director d’Eurecat, Xavi López. A més, es va mostrar en la línia del que afirmaven els seus companys de taula i va apuntar a l’ajut de les administracions per revertir la situació: «De vegades diem que el teixit empresarial no té cultura innovadora i no és cert. No és un tema cultural en general, sinó que la dimensió condiciona totalment els recursos que puguin destinar».