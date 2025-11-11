Educació
L’EOI de Reus acull un projecte Erasmus+ amb un hospital grec per fomentar la inclusió
El centre acull cinc professionals de l’Hospital Ilias de Pyrgos (Grècia) dins d’un programa Erasmus+ d’intercanvi educatiu
Del 10 al 14 de novembre, l’Escola Oficial d’Idiomes de Reus acull cinc professionals de l’Hospital Ilias de Pyrgos (Grècia) en el marc d’un projecte job shadowing Erasmus+. La iniciativa té com a objectiu conèixer metodologies d’ensenyament de l’anglès en nivells bàsics i impulsar la creació d’una escola d’idiomes per a pacients amb discapacitats físiques i intel·lectuals.
L’estada permetrà a les participants observar classes, compartir experiències amb el professorat i participar en tallers sobre eines digitals i innovació educativa. L’EOI reafirma així el seu compromís amb els valors Erasmus+, com la cooperació transnacional, la inclusió i la diversitat lingüística.
Segons l’equip docent del centre, l’aprenentatge d’idiomes té un impacte positiu en la salut, ja que millora les habilitats cognitives, l’autoestima i la participació social. Aquesta col·laboració exemplifica com l’educació pot contribuir al benestar i a la igualtat d’oportunitats.