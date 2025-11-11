Gastronomia
El Temps d'Avellana tanca a la Llotja amb una degustació dels productes del territori
Els diferents productors participants van mostrar unitat en la defensa del producte local
El Temps d’Avellana va arribar ahir a la recta final de l’edició d’enguany amb la jornada gastronòmica Sabors d’Avellana, una demostració culinària que va anar a càrrec del Mohamed, del Restaurant El Castell. Aquest va oferir a tastar un dels seus plats per llepar-se els dits: arròs amb gorgonzola i avellanes. No obstant això, el que es va demostrar en la jornada d’ahir a l’Espai Llotja és unitat pels productes de proximitat i de la terra. Al plat elaborat pel Mohamed s’hi van sumar tota mena de productes de casa nostra, com el pa d’avellana de l’ADN Sistaré, les postres del Forn Huguet i l’Almendrina i maridat amb l’oli nou de la DOP Siurana i el vi novell de Vins Petxina. «El Temps d’Avellana és una iniciativa que durant setmanes ha fet valdre un dels valors més autèntics i representatius del nostre territori; l’avellana», va reivindicar el president de la Cambra de Comerç de Reus, Mario Basora. Un element identitari que, tal com reivindica el president, «uneix pagesia, indústria i gastronomia».
Per la seva banda, Xavier Pàmies, de l’ADN Sistaré, va explicar que no havia seleccionat un pa qualsevol per acompanyar aquell àpat, sinó un fet amb la farina de Mestral, amb oli DOP Siurana i avellana de Reus, creant així el Pa de Mestral. «Hem de ser molt conscients quan parlem dels productes de la terra que és el nostre país, el nostre entorn. Hem de buscar que hi hagi aquests ingredients, perquè el fet que els fem servir, fem que la pagesia es guanyi la vida», va asseverar Pàmies. Una reivindicació del producte propi i de temporada que també va fer Oleguer Brunet, de Vinx Petxina i representant del Col·lectiu d’Elaboradors del Vi Novell, que va aportar un Garrí Novell, elaborat a Sarral. «El vi novell és un producte molt nostre i molt present en les nostres tradicions. Hi ha de moltes menes i el que volem és que estigui present», va afirmar Brunet.
Finalment, per acabar amb un bon gust de boca el Forn Huguet i l’Almendrina van ser els encarregats de servir les postres que, a més, es van avançar lleugerament de data. El gerent de l’Almendrina, Marc Pedrell, va aportar una selecció de torrons de la marca de Can Vicenç, concretament un parell de torrons de xocolata amb avellana i, per acabar, un torró d’Agramunt: «És un torró d’avellana molt tradicional que ve de l’any 1775». L’acte va finalitzar amb l’entrega d’un guardó de reconeixement per part de la Cambra de Comerç a les empreses membre dels Amics de l’Avellana: el Forn Huguet, l’ADN Sistaré, Gelats i Torrons Xixona, Confiteria Poy, Confiteria Padreny i les Germanes Clarisses.
