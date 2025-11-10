Veïns
30 anys convivint i respectant la natura
L'Associació de Veïns Pedra Estela i Morts ha celebrat enguany el 30è aniversari de l'entitat
Les associacions de veïns han marcat la història de moltes poblacions i Reus n’és una d’elles. Han estat les que han dinamitzat la vida de barris sencers o han reivindicat i posat sobre la taula des de grans actuacions urbanístiques fins a millores del dia a dia. Són les que defineixen i representen la identitat diversa d’una ciutat i estan allí a peu del canó dia rere dia. Per tant, per entitats com l’Associació de Veïns Pedra Estela i Camí Morts haver pogut celebrar el seu 30è aniversari amb diverses activitats com vermuts, exposicions fotogràfiques i representacions teatrals és important.
Un espai que ha canviat molt, però que manté el seu caràcter personal, ja que quan qualsevol persona passeja pel camí Pedra Estela o dels Morts no sembla que estigui a Reus. «Som uns privilegiats», opina la presidenta de l’entitat, Marta Virgili Bosch. Tot i que en les últimes dècades aquesta zona ha anat quedant més a prop del nucli urbà de la capital del Baix Camp, a causa del creixement d’aquest, Virgili remarca que continua sent un espai diferent. «Recordo que quan era petita la sensació era que quan anaves al mas estaves sortint literalment de Reus, per molt que sigui dins del terme. I tot i que Reus hagi crescut continua sent diferent: tenim tranquil·litat, els arbres, sents els ocells», afirma la presidenta.
Per aquest motiu, en un context de creixement constant com el que han viscut les grans ciutats en els darrers anys, la presidenta de l’associació veïnal creu que és rellevant que zones com aquestes continuïn conservant un espai molt més proper amb la natura: «És important conservar-ho. Per molt que Reus es desenvolupi crec que ha de respectar aquests espais i no els destrueixi. Pensem que el camí Pedra Estela abans era molt més llarg i arribava fins a gairebé al Santuari». A més, defensa que això no tan sols és un bé pels veïns d’aquesta zona, sinó de tota la ciutat: «Per aquí ve molta gent a passejar, a treure el gos o anar amb bici i ho fa perquè és un entorn que et permet desconnectar. A més, arran de la pandèmia molta gent va començar a descobrir espais com el nostre i és molt positiu».
Ara bé, a part de promoure el suport i trobada comunitària, l’Associació que engloba als camins de Pedra Estela i els Morts també ha tingut les seves pròpies reivindicacions que, a la vegada, han hagut de lluitar amb les seves pròpies contradiccions. «Alguns dels canvis importants han estat tema de l’asfaltatge del camí o de l’enllumenat i aquí hi ha opinions diverses. Per un costat, amb l’asfaltatge ara se circula molt millor pel camí Pedra Estela en comparació a abans, però també xoca amb la identitat de ser una zona més natural», comenta Marta Virgili.
«Per exemple, el tema de l’enllumenat. Sí que per seguretat i amb la circulació d’avui dia és una cosa necessària, però, per un altre costat, trenca amb l’essència dels espais naturals i el seu cicle del descans», afegeix. Per aquest motiu, de vegades han hagut de treballar per tal de trobar solucions que satisfacin a tothom i permetin que la zona experimenti lleugeres millores sense trencar amb l’entorn. «Vam decidir col·locar punts de llum solars amb detecció de moviment. Així si algú passa fan la seva funció i, si no, respecten el descans de l’entorn», explica.