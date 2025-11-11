Enocultura
La segona edició de la Festa del Vi Novell serà el 22 de novembre
Set cellers de cinc denominacions d'origen mostraran els seus productes a la Llotja de Reus
Reus celebrarà aquest mes de novembre l’arribada del vi novell, el primer vi en sortir al mercat després de la verema. Serà el dissabte 22 de novembre a la Llotja de Reus, en una Festa del Vi Novell que comptarà amb la participació de set cellers catalans que aquest any han elaborat vi novell i que treballen conjuntament per recuperar, impulsar i donar a conèixer aquest producte amb una llarga tradició al nostre país. La Festa del Vi Novell a Reus és possible gràcies a la implicació de la Cambra de Comerç de Reus i tindrà lloc una setmana abans de la Festa del Vi Novell de Barcelona, que enguany arriba a la seva novena edició.
Aquest dilluns 10 de novembre es va fer la presentació de la festa a la sala d’actes de la Cambra de Reus, amb la participació del president de la corporació, Mario Basora; la regidora de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó; i el representant del Col·lectiu d’Elaboradors de Vi Novell, Oleguer Brunet.
El president de la Cambra s’ha mostrat molt satisfet pel fet de celebrar la segona edició de la Festa del Vi Novell a la Llotja de Reus: «Estem en un territori amb sis DO: DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Montsant, DOQ Priorat, DO Tarragona i DO Terra Alta. Per això ens sembla el més adient que la Cambra lideri, conjuntament amb el Col·lectiu d’elaboradors de vi novell, aquesta festa per donar la benvinguda al primer vi de l’any».
Per la seva banda, la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, ha destacat que «des de Reus Promoció donem suport a aquesta iniciativa que situa Reus en el mapa i que ens permet reivindicar aquest producte nostrat».
A la Festa del Vi Novell a Reus s’hi podran tastar 9 vins novells elaborats per 7 cellers de 5 denominacions d’origen catalanes: Celler Carles Andreu, Vins i Caves Portell i Vins Petxina de la DO Conca de Barberà; Celler Cooperatiu d’Espolla de la DO Empordà; Cellers Maset de la DO Penedès; Celler Masroig de la DO Montsant; i Celler Sant Josep Vins, de la DO Terra Alta.
Els horaris seran d’11.30 a 14.30 i de 16.30 a 20.30 i l’entrada serà lliure. Un cop allà, es podran comprar els tiquets per a les degustacions, que tindran un preu de 2€ una degustació i 12€ el pack de 7 degustacions. Per les copes caldrà deixar un dipòsit de 3€ i, en retornar la copa, es retornaran 2€ en metàl·lic. També hi haurà un descompte de 2€ per la compra d’una ampolla de vi novell.
La festa començarà amb el tradicional espinjolament de la bota, a càrrec del Sr. Gerard Tortajada, propietari del restaurant Vítric de Reus, i un pilar casteller a càrrec de la colla dels Xiquets de Reus, que servirà per penjar la branca de pi que antigament identificava els establiments que tenien vi novell. De la part gastronòmica de la festa se n’ecarregaran Formatges Sant Gil d’Albió Xarcuteria i Carnisseria Meritxell i Soho Seafood. A més, hi haurà un tast gratuït d'olis de la DOP Siurana servit amb pa del Forn Sistaré.
Durant tota la jornada hi haurà amenització musical.
El novell, un element clau de la cultura popular
Oleguer Brunet, del celler Vins Petxina i membre de la comissió organitzadora de les celebracions del vi novell 2025, ha explicat que «ens fa especial il·lusió tornar a Reus per celebrar la Festa del Vi Novell. Aquí, la tradició d’encetar el primer vi de l’anyada forma part de la cultura popular, i amb aquesta festa volem mantenir-la viva i compartir-la amb tothom. A la vegada, també volem posar en valor un producte que els cellers ens estimem de manera molt especial i que any rere any cuidem al màxim perquè tothom pugui gaudir-ne. Esperem que molts reusencs i reusenques vinguin el dia 22 a celebrar amb nosaltres aquest moment tan important de l’any».
Els principals factors que caracteritzen el vi novell són la temporalitat i la producció limitada. El vi novell s’enceta per Sant Martí (11 de novembre) i el seu consum dura fins que comencen a sortir els primers vins joves dels cellers. I és que el vi novell és un vi més que jove. Només s’embotella a l’inici de cada campanya i és el primer tast de la collita. És un vi afruitat i fresc que recorda el gust del raïm i que és ideal per acompanyar tota mena d’àpats, especialment aquells elaborats a base d’altres productes de temporada, a més de ser el maridatge perfecte per a tots aquells productes derivats del porc.
Reus
Reus explora «possibilitats» per impulsar l’Estació Enològica: «Hi veiem molta potencialitat»
Sergi Peralta Moreno
Reus
Una missió comercial inversa donarà a conèixer el vermut de la zona a importadors del Benelux
Sergi Peralta Moreno