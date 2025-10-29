Empresa
Una missió comercial inversa donarà a conèixer el vermut de la zona a importadors del Benelux
La Cambra de Reus ha organitzat l'acció per projectar internacionalment el producte
La Cambra de Comerç de Reus durà a terme els dies 3 i 4 de novembre una missió comercial inversa amb el vermut com a eix temàtic. Importadors provinents de la regió del Benelux —Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg— viatjaran a la capital del Baix Camp per reunir-se amb productors del territori, degustar l’elixir i, si hi ha sort i entesa, tancar acords i difondre el vermut a casa seva.
La cap del Departament d’Internacional de la Cambra, Elena Andreu, subratlla que el tret diferencial de les missions inverses és que els professionals del país objectiu amb què es volen establir relacions comercials viuen una «immersió directa en el nostre territori, la nostra cultura, els nostres valors, la nostra gastronomia», una experiència que genera un impacte «sensitiu i emocional» més fort per als importadors.
En aquesta ocasió, s’ha decidit centrar-se en el client potencial del Benelux perquè respon a un perfil amb molta sensibilitat per als productes de proximitat i qualitat, que aprecia la «gastronomia de valor» i la tradició dels «aperitius a casa». «El nostre vermut encaixava perfectament amb aquesta cultura del nord d’Europa», expressa Andreu. Set representants internacionals s’han sumat en aquesta primera iniciativa, que formen part de sectors com la restauració, la distribució o l’hoteleria, amb la presència de cadenes de renom com Marriott, Eurostars i Melià. «Tenim una forquilla d’importadors amb diferents canals de negoci i creiem que això també dona molt de valor a la missió», relata la cap d’Internacional de la Cambra. Per part del territori, intervindran en la missió Vermuts Miró, Yzaguirre, Priorat B&D Lab (Vermouth Dos Déus) i el Celler Cooperatiu de Gandesa (Pessigolla i TerrAlta).
L’activitat estrella durant els dos «intensos» dies de la missió comercial seran les reunions business-to-business (B2B, o negoci a negoci) entre importadors i exportadors. Els participants tindran franges d’entre 30 i 40 minuts per trobar-se «amb tothom» i que, així, «no quedi ningú que no pugui tancar la visita, presentar els seus productes, tastar-ne, veure si hi ha possibilitat de fer negoci». També hi haurà dinars de networking i visites a les instal·lacions de Miró i Yzaguirre. «Volem que els empresaris del Benelux marxin al seu país amb la sensació que la nostra zona té productes i marques molt bons i que vulgui repetir l’experiència, també amb altres productes», certifica Andreu. Amb els exportadors locals, es busca que tanquin col·laboracions i acords comercials i que s’adonin que «la Cambra de Comerç de Reus és l’agent al territori idoni per poder fer actuacions com són missions i fires».
Internacionalització
L’acció s’emmarca en l’estratègia d’internacionalització i promoció exterior de la corporació, així com en el programa Pyme Global de la Cámara de Comercio de España, ajudat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
De fet, en els últims anys, la Cambra està impulsant l’acompanyament, suport i assessorament a les empreses per a la seva internacionalització. Exemples fefaents són la consolidació de la presència a la Fira Nacional del Vi (FENAVIN) o el debut a Wine París aquest 2025, una experiència que es mantindrà l’any vinent i en què cellers presents en la primera edició ja han confirmat que repetiran. En aquest context, també s’ha marcat l’objectiu d’estudiar com arribar a fires d’Àsia.
Camp de Tarragona
Daniel Cabezas Ramírez