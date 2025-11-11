Sostenibilitat
L’Hospital Sant Joan ampliarà la seva capacitat de generació d’energia fotovoltaica per a autoconsum
Se substituiran les plaques solars actuals i se n’instal·laran a la resta de cobertes
L’Hospital Universitari Sant Joan ampliarà la seva capacitat de generació d’energia destinada a l’autoconsum. L’Energètica, la societat de la Generalitat de Catalunya que busca accelerar la transició energètica al sector públic, ha impulsat la implantació d’una instal·lació fotovoltaica a la cobertura de l’equipament sanitari. Si bé en l’actualitat ja disposa de panells solars —a la coberta A i la façana—, el projecte planteja la renovació d’aquests per models més actuals i de millor rendiment, així com l’ampliació de la solució a la resta d’espai disponible.
El contracte per a la col·locació de les plaques i la legalització del sistema compta amb un pressupost base de licitació de gairebé 1,4 milions d’euros (IVA inclòs). El termini per a l’execució dels treballs serà de 32 setmanes, a comptar des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. La instal·lació tindrà una potència nominal de 1.239 kW i serà autoconsum sense excedents, ja que la petició de punt de connexió ha estat denegada per no existir capacitat d’accés. En concret, es preveu la instal·lació de 2.736 mòduls fotovoltaics en totes les cobertes principals dels edificis del complex, amb l’excepció de l’heliport i de tres petits nuclis al sud de la façana principal, i se n’aprofitaran 158 ja col·locats. Amb els panells existents, una part es desmantellarà i se substituirà per equips més moderns i eficients que permetran emplaçar molta més potència i una generació major d’energia. L’altra es conservarà per poder disposar d’equips de reposició.
Arnau Alarcón, tècnic solar de l’Energètica de Catalunya, explica que la previsió és generar entorn dels 1.839.300 kWh/any, de forma que un 10,9% del consum energètic tindria cobertura d’origen solar. «Tot i que la coberta sigui molt gran, en caldria una molt més gran per poder cobrir la despesa energètica d’un espai com un hospital; el consum és tan gran que la demanda que cobrim de la fotovoltaica és molt baix», apunta. I és que el consum de l’Hospital Sant Joan el 2024 va ser de 16.785.072 kWh. Tot i que a l’estiu les dades assoleixen el seu màxim, el consum és elevat al llarg dels dotze mesos. «Els hospitals tenen una activitat molt alta i, com que obren cada dia, les 24 hores, els set dies a la setmana, des de l’òptica del generador d’energia és el consumidor ideal perquè sempre ho aprofita», afegeix.
El període de presentació d’ofertes va tancar la passada mitjanit, així que el projecte es troba en fase de valoració de les propostes «i esperem arribar a l’adjudicació per començar obres com més aviat millor». Alarcón creu que hi haurà «molta concurrència d’empreses» perquè el sector privat vinculat a la instal·lació de plaques solars està, a hores d’ara, «en bon moment». «Totes les empreses es presenten en massa i, de vegades, tenim problemes de massa concurrència», expressa.
Per avançar cap a la transició, l’Energètica ha seleccionat diversos emplaçaments per instal·lar mòduls solars fotovoltaics per a l’autoconsum, sent l’hospital un dels elegits.
Reus
Una ruta permetrà descobrir espais vinculats a la salut a Reus
Sergi Peralta Moreno