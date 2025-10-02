Reconeixement
L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, premiat per la Fundación ECO
En centre hospitalaria ha rebut el premi a la millor iniciativa de qualitat en oncologia
L'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS) de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut el premi a la millor iniciativa de qualitat en oncologia a l'àmbit estatal, que atorga la Fundación ECO per a l'excel·lència i la qualitat en oncologia. Aquesta fundació ha guardonat a l'IOCS per haver obtingut recentment la certificació QOPI (Quality Oncology Practice Iniciative), una de les més exigents i prestigioses en l'àmbit internacional, que atorga la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO).
L'Hospital va obtenir la certificació QOPI després que els auditors valoressin l'activitat assistencial de les diferents àrees de tractament de l'IOCS, reconeixent-se així els més alts estàndards de qualitat en totes elles. Concretament, s'hi va valorar la planificació dels tractaments, la formació
dels professionals, la preparació adequada de la medicació i de la quimioteràpia per part de l'equip de farmàcia hospitalària, l'administració d'aquesta última en condicions de seguretat, la informació subministrada als pacients i la cura i el monitoratge del seu benestar. A l'Estat espanyol aquesta certificació es tramita i coordina a través de la Fundació ECO i es concedeix per un període de tres anys, al cap dels quals ha de ser renovada.
El Dr. Josep Gumà director de l'IOCS va recollir el premi en la gala, que va tenir lloc aquest dilluns, 29 de setembre a Madrid, a la seu de la Real Academia de Medicina. Pel Dr. Gumà, aquest guardó «reconeix el treball i la implicació de tot l'equip de professionals de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud».
La Fundació ECO, fundada el 2009, és la primera organització formada per oncòlegs de tot l'Estat per analitzar globalment l'especialitat i debatre pautes per millorar-la i, actualment, compta amb més de 2.400 usuaris compromesos en aquest propòsit.