Una ruta permetrà descobrir espais vinculats a la salut a Reus
L’IISPV ha programat per al 18 d’octubre aquesta activitat on es podrà visitar la Casa Serra
Passejant pel raval de Santa Anna, hom es topa amb la botiga d’articles de la llar Crack. Si alça la vista, veurà un edifici majestuós, del modernisme tardà. És la Casa Serra, obra de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver. «D’on surt una casa així?», pregunta Eliseu Bàrcena. La resposta: del món de la salut. Va ser encàrrec del farmacèutic Antoni Serra i Pàmies.
El nom no és desconegut. Els seus laboratoris estaven, en primer terme, al carrer del Doctor Robert i, després, a la carretera de Castellvell, on la tradició roman. Serra tingué una visió comercial «molt interessant». «Va adonar-se que les empreses estrangeres que volien fabricar un medicament a Espanya havien de tenir un partner. Qui va ser-ho? Serra», detalla Bàrcena. Així comercialitza l’Aspirina, que s’introdueix a l’Estat, i tanca acords per distribuir aigua amb gas de marca francesa. «Amb aquestes exclusives, va començar a fer moltíssims diners», explica el docent. La fortuna va permetre contractar l’arquitecte Rubió i Bellver per tal d’alçar, a la dècada del 1910, el Xalet Serra, i, més endavant, la Casa Serra. La part baixa es vincularia amb l’activitat econòmica. A més, era un entorn conegut per a ell: ja havia tingut dues farmàcies al raval de Santa Anna.
La Casa Serra és només una de les parades de la ruta Salut a peu de carrer, que l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ha organitzat per commemorar el seu 20è aniversari. «Volíem compartir el perquè d’aquests edificis, que en sabem el nom, els tenim molt vistos, els valorem com a peça arquitectònica, però val la pena saber el seu origen, que en aquest cas està vinculat a la medicina, la cura de les persones i el món dels medicaments», assenyala Bàrcena, l’encarregat d’impartir les explicacions.
L’itinerari, que es recorrerà el 18 d’octubre, permetrà descobrir espais patrimonials de Reus que han estat vinculats al món de la salut i les cures. Un altre exemple és l’Antic Hospital. No el del carrer de Sant Joan, sinó l’antic antic: el del carrer de l’Hospital. «Molts anys li hem dit carrer de l’Hospital, però poca gent sap identificar elements que encara són de l’hospital», reflexiona el professor. Les inscripcions es poden formalitzar a https://www.iispv.cat.
