Els Amics de Gaudí treballen per aconseguir que Reus tingui una nova escultura de l’arquitecte
La Sagrada Família ha cedit un bloc de pedra per al monument a Gaudí
L’Associació Amics de Gaudí de Reus treballa per aconseguir que el reconegut arquitecte reusenc, Antoni Gaudí, sigui homenatjat a la capital del Baix Camp amb una estàtua de bronze. Tal com va avançar el Diari de Tarragona, Joan Serramià serà l’artista encarregat per dur a terme aquesta obra que, tot i que encara no està decidida la seva ubicació, una de les preferides seria al costat de la Prioral de Sant Pere. Fins i tot, per donar-li més força al projecte, el passat mes d’octubre la Junta Constructora de la Sagrada Família va cedir un bloc de pedra fet amb part de la matèria que dona forma a l’obra magna de Gaudí.
«La idea és que sigui un grup escultòric on hi hagi el Gaudí elaborant un projecte que havia sigut una il·lusió seva, que és la remodelació del Santuari de Misericòrdia», explica Serramià, que també apunta que l’arquitecte era un «gran devot de la Mare de Déu de Misericòrdia». A més, aquest element escultòric comptaria amb altres elements gaudinians inspirats, per exemple, en el seu taller a la Sagrada Família. Tot i la referència al Santuari, els impulsors creuen que no seria l’espai idoni a aquesta estàtua, sinó que preferirien un espai més cèntric. Per aquest motiu, l’indret preferit i més probable seria al costat del campanar de la Prioral, tot i que també existeixen altres possibilitats com al davant de la Casa Cuadrada. «És difícil que plogui a gust de tothom. Però, al cap i a la fi, el Gaudí va ser batejat a la Prioral i el campanar és tot un referent arquitectònic de Reus», valora Serramià.
70è aniversari
Un repte que coincideix amb la celebració del 70è aniversari de l’associació i amb l’inici de l’Any Gaudí que commemora el centenari de la mort de l’arquitecte. «És important donar rellevància a l’obra de Gaudí», reivindica la presidenta de l’entitat, Maite Gaudí. Per aquest motiu, la presidenta considera que no és possible que Reus continuï sense un homenatge com cal a aquesta figura. «És veritat que hi ha l’escultura del Gaudí Nen, però com a adult no n’hi ha cap. És veritat que l’obra la té a Barcelona, per això també volem fer aquest regal a la ciutat», afegeix.
Per aquest motiu, des de l’entitat fa mig any que treballen per recaptar fons per finançar un projecte que, aproximadament, té un cost d’uns 50.000 euros. Fins ara, tot i que han trucat a la porta de diverses administracions, cap ha confirmat el seu suport explícit cap a la iniciativa que podria veure la llum aquest 2026. A més, caldrà veure si l’Ajuntament dona finalment el permís per instal·lar l’estàtua a la via pública.