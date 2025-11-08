Societat
El Gran Recapte preveu un lleuger descens de les donacions d'aliments aquest any
El 2024 es van recollir més d'1,5 milions de quilos
El Banc dels Aliments de Catalunya preveu un lleuger descens del nombre de donacions d'aliments d'aquest Gran Recapte. La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha explicat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que ja preveien a la tarda que no assolirien la recaptació d'anys anteriors i que un cop acabada la jornada faran balanç amb el territori per veure'n les causes.
Un dels motius de la davallada, ha apuntat, és que s'ha avançat el Gran Recapte tres setmanes, però també que la dana al País Valencià va provocar una «onada de solidaritat» el 2024. «Deu ser la suma de moltes raons», ha conclòs.
Els aliments recaptats aquest cap de setmana es traslladen a centres logístics i a punts de classificació abans d'acabar als bancs d'aliments de cada barri o municipi. Amb els diners que es recullin fins al 23 de novembre el Banc dels Aliments comprarà productes frescos com fruita, verdura i proteïna, així com aliments per a infants.
L'any passat es van recollir 1.521.984 quilos d'aliments i les donacions econòmiques van arribar a 1.243.732 euros. Un cop tancats els aproximadament 2.000 establiments que han col·laborat amb la campanya, el Banc dels Aliments estima que al conjunt de Catalunya s'han fet menys donacions que en anteriors edicions del Gran Recapte, per la qual cosa animen la ciutadania a seguir col·laborant amb aportacions econòmiques a la causa.
El Gran Recapte 2025 ha comptat amb 15.800 voluntaris: uns 10.000 a Barcelona, 2.800 a Tarragona, 1.800 a Girona i 1.100 a Lleida. Identificats de color blau, atenen els donants d'aliments, engresquen a participar en la campanya i informen sobre el Banc dels Aliments i sobre la situació de precarietat alimentària a Catalunya.