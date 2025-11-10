Religió
La junta de La Sang emprèn accions legals per defensar el seu "honor"
El temple romandrà temporalment tancat per "manteniment"
La junta de govern cessada de la Reial Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Reus ha decidit emprendre accions legals, tant en l’àmbit civil com canònic, «davant la gravetat dels fets» que han afectat la seva «integritat institucional i personal». Segons afirmen en un comunicat, aquestes actuacions pretenen defensar «l’honor, la bona reputació i els drets de totes les persones injustament difamades, atacades i exposades» i per «salvaguardar el patrimoni material i espiritual de la Reial Congregació». A la vegada, consideren «intolerables i moralment reprovables les filtracions d’informació personal als mitjans de comunicació», a la vegada que reiteren el seu «compromís amb els valors cristians de respecte, justícia i veritat». Fins ara, el sector insurgent de La Sang no ha acceptat fer declaracions a aquest rotatiu.
El passat dimecres 5 de novembre l’Arquebisbat de Tarragona, davant del desafiament llençat per part de l’entitat religiosa que va tancar l’accés a la parròquia, va decidir amonestar formalment a quatre responsables, entre ells al clavari cessat, Antoni Olmos. A més, va assegurar que si la situació persistia «s’incoarà el corresponent procés penal judicial per la imposició de les corresponents penes canòniques». Alhora, també van decretar que la decisió presa durant l’Assemblea General Extraordinària de La Sang celebrada el 30 d’octubre de no acceptar el cessament de la junta de govern no era vàlida.
En aquest àmbit, des del sector insurgent de La Sang reivindiquen els acords presos durant aquesta assemblea, ja que van rebre «un suport majoritari, inequívoc i explícit per part dels congregants». Pel que fa al tancament del temple de la Puríssima Sang, on van canviar el pany de manera que ni el prefecte, Joaquim Fortuny, era capaç d’accedir, el comunicat informa que «romandrà temporalment tancat per tal de dur a terme obres de sanejament i manteniment imprescindibles per garantir-ne la seguretat i la conservació».
Miquel Llaberia