Comerç
La primera missió inversa del vermut de la Cambra de Comerç tanca satisfactòriament
Set importadors del Benelux van tastar productes d'empreses locals
La Cambra de Comerç de Reus va celebrar els passats dies 3 i 4 de novembre la primera edició de missió inversa del vermut amb importadors de la regió del Benelux (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg). Tal com va avançar el Diari Més, l’objectiu era donar l’oportunitat als productors del territori a fer degustar el seu elixir per tal de difondre el vermut i, amb sort i entesa, tancar acords comercials. En aquest van estar presents quatre productors: Vermuts Miró, Yzaguirre, Vermouth Dos Déus i el Celler Cooperatiu de Gandesa, que van presentar els seus productes a set importadors dels sectors de la restauració, la distribució o l’hoteleria, entre els quals en destaquen cadenes com Marriott, Eurostars i Melià.
Durant dos dies l’Espai Llotja va acollir reunions que van generar sinergies reals i noves oportunitats comercials. A més, Bodegues Yzaguirre i Vermuts Miró van obrir les portes per oferir visites als importadors. Tant els exportadors locals com els importadors del Benelux es van mostrar molt satisfets amb l’experiència i van celebrar l’oportunitat que havia ofert la Cambra. La corporació ha dirigit en els darrers anys molts esforços per tal d’acompanyar i assessorar a les empreses per aconseguir fomentar la seva internacionalització a través d’altres accions com la presència en fires com Wine Paris o la Feria Nacional del Vino (FENAVINI). La cap del Departament d’Internacional de la Cambra, Elena Andreu, va subratllar que el tret diferencial de les missions inverses és que els professionals del país objectiu viuen una «immersió directa en el nostre territori, cultura, valors i gastronomia». A més, va apuntar que el client potencial del Benelux respon a un perfil amb molta sensibilitat pels productes de proximitat i qualitat, que aprecien la gastronomia de valor i la tradició dels «aperitius a casa».
Reus
Reus
