Societat
L’Any Gaudí arrenca a Riudoms amb un espectacle itinerant que repassa els orígens de l'arquitecte
Durant el 2026 es duran a terme actes arreu de Catalunya per commemorar el centenari de la seva mort
L'Any Gaudí s'ha inaugurat aquest dissabte al migdia amb un espectacle itinerant per diferents punts de Riudoms que ha repassat els orígens de l'arquitecte. Amb ballarins, músics, equilibristes i personatges vestits amb motius gaudinians, la companyia Puça Espectacles ha ofert un seguit d'escenes de la vida d'Antoni Gaudí, des de la seva infantesa fins al punt culminant del seu procés creatiu passant per la vida a la casa familiar.
Aquest és el primer d'un seguit d'actes arreu de Catalunya que serviran per commemorar el centenari de la mort de l'artista i que impulsa el Departament de Cultura. A la tarda l'atenció es traslladarà a Reus amb un mapping que es projectarà a la façana del santuari de Misericòrdia.
L'inici de l'espectacle ha estat a la plaça de l'Arbre, on el protagonisme ha estat per a uns nens que simbolitzaven el Gaudí infant, que jugava i començava a fixar-se en la natura.
La comitiva artística s'ha traslladat després a la Casa Gaudí, on es va criar i va aprendre del seu pare l'ofici de calderer. Des d'una finestra, un ballarí s'ha reencarnat en l'arquitecte i ha explicat: «el calderer és un home que d'una planxa plana n'ha de fer volum; i abans de començar la feina ha d'haver vist l'espai. Jo, tinc aquesta qualitat de veure l'espai perquè sóc fill, nét i renét de calderers».
De la casa n'han tret precisament una caldera, que han traslladat fins a l'ajuntament i amb unes cordes l'han pujada fins dalt al balcó. Allà l'han rebuda les autoritats, amb l'alcalde, Ricard Gili, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, al capdavant.
En els discursos, Gili ha expressat «l'orgull» i «l'agraïment a Gaudí» per ser, aquest dissabte, la capital cultural de Catalunya. També ha posat en valor els llocs per on el geni corria i jugava de petit, així com els seus orígens familiars. «Això és el què som, això és el què tenim. Som les arrels de Gaudí», ha finalitzat.
Per la seva banda, Salvador Illa ha destacat que «no s'entén la vida de ningú si no es coneix la seva infància, la seva experiència familiar o els paisatges que va veure». «No s'entén Gaudí sense Riudoms», ha afirmat, a la vegada que subratllat les diferents vessants de l'arquitecte com a místic, creient, amant de la ciència o de la natura.
El president també ha protagonitzat l'anècdota quan, al final del discurs, ha qualificat Gaudí de fill de Riudoms. Un comentari que ha corregit ràpidament indicant que «es va formar» a Riudoms, entre els somriures dels assistents per la històrica polèmica sobre si el municipi de naixement del geni va ser Reus o Riudoms.
Posteriorment, la caldera s'ha tornat a traslladar, en aquesta ocasió fins als peus de l'escultura d'Antoni Gaudí que hi ha a la plaça de l'Església, on ha culminat l'acte. Allà, davant de centenars de veïns, l'espectacle ha mostrat el patiment de l'artista per trobar un llenguatge que li permetés convertir les seves idees en motius escultòrics i arquitectònics i com, finalment, troba la fórmula que l'ha convertit en universal i etern.