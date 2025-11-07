Successos
Dos detinguts i una plantació amb gairebé 300 plantes de marihuana desmantellada a Cambrils
Les 297 plantes intervingudes estan valorades en el mercat il·lícit de venda al detall en més de 26.000 euros
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Reus, juntament amb la Policia Local de Cambrils, van detenir ahir dijous a Cambrils (Baix Camp) dos homes de 23 i 46 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
L’operativa es va iniciar a principis d’octubre, després de tenir coneixement sobre una possible plantació de marihuana ubicada en un domicili del carrer Cap de Tortosa d’aquest municipi. Durant les vigilàncies efectuades, es va comprovar l’entrada i sortida continuada de persones a l’immoble i s’hi va detectar una manipulació de l’escomesa elèctrica i un consum energètic desproporcionat.
Després de la corresponent entrada i escorcoll, el dispositiu policial va concloure amb la detenció de dos homes i la intervenció d’un total de 297 plantes de marihuana, valorades en el mercat il·lícit de venda al detall en més de 26.000 euros.
Seguidament, tècnics especialitzats van confirmar que hi havia una connexió fraudulenta a la xarxa i van desconnectar la línia. A més, els agents van desmantellar la instal·lació de cultiu interior, retirant tots els elements que formaven part del sistema de producció.
Els detinguts passaran en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus.