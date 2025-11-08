Societat
Illa, des de Reus: «Ens toca fer avançar Catalunya amb la mateixa ambició que Gaudí»
La terra d'origen de l'arquitecte enceta l'Any Gaudí amb una inauguració institucional i una de popular
El president de la Generalitat Salvador Illa ha apel·lat a l'ambició de Gaudí per fer avançar Catalunya. En l'acte institucional d'inauguració de l'Any Gaudí, celebrat a Reus, Illa ha posat èmfasi en la universalitat del llegat de l'arquitecte.
«Avui ens toca a nosaltres fer avançar Catalunya amb la mateixa ambició i el mateix convenciment que va demostrar Antoni Gaudí. Cada edifici de Gaudí, cada innovació arquitectònica, cada exuberància formal, cada disseny són expressions profundament catalanes i, precisament per això, inequívocament universals», ha defensat.
La inauguració de l'Any Gaudí culmina al santuari de Misericòrdia amb un acte obert a tots els públics que repassa la vida i obra del referent universal de l'arquitectura.
L'Any Gaudí ha repartit els actes d'inauguració a la terra natal de l'arquitecte, entre Reus i Riudoms aquest dissabte. Al matí, un espectacle itinerant ha recorregut diversos punts de Riudoms amb ballarins, músics, equilibristes i personatges vestits amb motius gaudinians per recordar els orígens de l'artista. L'acte institucional d'inauguració s'ha traslladat a Reus a la tarda, concretament al Teatre Bartrina, on el president de la Generalitat Salvador Illa s'ha encomanat a l'ambició de Gaudí perquè el país prosperi.
En el seu discurs, Illa ha afirmat que cent anys després de la mort de l'artista, tant la seva obra com el seu llegat segueix «ben viu i present en l'esdeveniment del país». D'aquesta manera, ha insistit en la idea que el mestre va optar per progressar a partir de l'esperança que va dedicar als seus projectes. «L'Any Gaudí és una excel·lent oportunitat per mostrar al món sencer que Catalunya aconsegueix allò que es proposa amb imaginació i raó», ha asseverat.
Una figura que també ha reivindicat l'alcaldessa de Reus Sandra Guaita, qui ha destacat que l'Any Gaudí ha de permetre recordar la figura de l'arquitecte universal d'acord amb un relat verídic basat en el coneixement i la documentació. Per la seva part, el comissari de l'Any Gaudí, Galdric Santana, ha afirmat que l'artista és «el principal ambaixador de Catalunya» i el primer que va aplicar les ciències i les tecnologies a les arts.
Un programa que s'estén arreu del país
Tot plegat, en el marc de l'inici de l'Any Gaudí, que compta amb un programa que s'estendrà arreu del país amb activitats que tenen per objectiu explicar la dimensió científica de la seva obra, a més d'interrelacionar-les totes de forma conjunta.
L'actuació de la companyia Puça Espectacles, que s'ha estrenat a Riudoms, s'ha pogut tornar a veure a la façana del Santuari de Misericòrdia de Reus al vespre d'aquest dissabte, en una funció adaptada a un escenari d'importants dimensions. El xou ha combinat l'evolució vital de l'arquitecte per explicar-ne els orígens amb un mapping projectat a la façana del temple. Així, s'han unit art i tecnologia, a través de la música en directe, pirotècnia, i al final un autòmat de quatre metres d'alçada que representava el Gaudí en la seva última etapa.