Política
Illa reafirma a Reus el seu suport a l’estació intermodal de Vila-seca i a una futura a Tarragona
El president també ha ofert «tot el suport» a l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona
El president de la Generalitat Salvador Illa ha afirmat que ho farà «tot per preservar l'estabilitat» i que «complir pactes» permetrà aconseguir el nou finançament i pressupostos. Segons Illa, el clima d'estabilitat pot preservar no només les institucions, sinó també el teixit social i econòmic del país per avançar cap a la «prosperitat».
Durant la conferència 'Catalunya Lidera' a Reus també ha refermat el compromís pel desenvolupament de l'estació intermodal a Vila-seca i ha projectat a futur una segona que s'ubicaria a l'Horta Gran de Tarragona.
Alhora, ha celebrat la creació de l'Associació per a l'impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, a qui ha ofert «tot el suport» per ser una de les més importants de l'arc mediterrani.
Coincidint amb la visita que el president fa al Camp de Tarragona arran de la inauguració de l'Any Gaudí aquest dissabte, Illa ha pronunciat la conferència 'Catalunya Lidera' a Reus, on ha posat el focus en la potencialitat de la demarcació tarragonina des del punt de vista econòmic i de mobilitat.
En aquest sentit, ha remarcat l'aposta que el Govern fa envers l'estació intermodal del Camp de Tarragona de Vila-seca/Aeroport de Reus, la qual ja compta amb l'estudi informatiu. «Estarà connectada al TramCamp i no ens podem permetre aturar-la», ha subratllat.
En la mateixa línia, Illa ha asseverat que l'estació de l'Horta Gran de Tarragona és un projecte «necessari» i el qual el departament de Territori «també tindrà en compte». Pel que fa a l'estació de Bellissens de Reus, el president ha afirmat que estarà en funcionament el primer semestre de 2026.
Altres projectes en què ha insistit durant el discurs ha estat el TramCamp, les obres del qual s'espera que s'iniciïn «en breu», o la nova estació d'autobusos de Reus, de la qual preveu que el projecte es redacti durant l'any vinent.
En clau tarragonina, Illa ha celebrat la recent creació de l'Associació per a l'impuls de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, formada ara per ara per set municipis. Illa ha convidat a més consistoris perquè se sumin a la iniciativa per «posar per davant l’interès general en benefici del territori i del conjunt del país». Amb tot, ha estès la mà del Govern per convertir aquest organisme en una de les «més importants de l'arc mediterrani».
Més de 60 solars per a habitatge públic al Camp de Tarragona
En l'àmbit de l'habitatge, Illa ha apuntat que són 66 els solars del Camp de Tarragona on es planteja construir prop de 2.000 habitatges públics per complir amb el pla d'habitatge protegit. Un escenari que se suma a l'acord amb el Ministeri d'Habitatge per disposar de 639 pisos de la Sareb en aquesta zona i al desplegament de l'estatut de municipis rurals. En relació amb el pla de barris, set localitats tarragonines han presentat projectes per optar a les subvencions de la primera convocatòria.
Pel que fa a les polítiques per fer front a l'avenç del canvi climàtic, des del Govern han anunciat dues actuacions concretes; d'una banda, la connexió de la Comunitat de Regants del Garrigues Sud amb la Comunitat de Regants d'Aigües del Riu Montsant que s'espera que s'enllesteixi l'any vinent. De l'altra, ha apuntat que es pretén acabar les reformes dels parcs de bombers de Tarragona, Reus i Cambrils, que se sumaran a l'increment de 4.000 bombers professionals i 2.000 més de voluntaris.