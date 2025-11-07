Comerç
La Fira Centre Comercial celebra 10 anys: «Estem totalment integrats a la trama comercial»
La gran superfície registra uns anys de «creixement constant i sostingut» a la ciutat
La Fira Centre Comercial va rebre els primers clients el 6 de novembre del 2015. Deu anys més tard —i vint des que es va començar a gestar—, la gran superfície va voler mirar amb retrospectiva la seva història i analitzar els reptes de passat, present i futur. «Estem totalment integrats dins la trama comercial», va valorar l’actual property manager, Priscila Abadia.
La Fira va posar-se en marxa de la mà de la promotora Metrovacesa, aprofitant «l’oportunitat de carrer comercial de Reus», encaixant amb la trama urbana del centre, va expressar Mayte Forján, l’asset manager de centres comercials de Silicius, l’actual propietat. Amb la intenció d’adaptar-se a les demandes dels visitants, l’espai ha anat incorporant nous incentius, com l’obertura dels Cines Axion el 2017. «Sempre hi ha hagut noves fites que han fet que el centre comercial sigui viu i anéssim cobrint les necessitats dels nostres visitants», va comentar Forján.
Abadia, que ocupa les funcions de gerència, va detallar les dades dels últims temps, que es resumeixen en un «creixement constant i sostingut». S’espera tancar el 2025 amb uns 4,5 milions de visitants, una xifra que suposaria un creixement del 4% en comparació amb l’any anterior. Dissabte és el dia amb més afluència i representa un 24% del total. Pel que fa al perfil del públic, un 40% prové de Reus. Els mesos d’estiu són els més atractius per al client estranger.
Amb relació a les vendes, al tancament del setembre s’havia registrat un augment acumulat del 5% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, una millora impulsada pels sectors de la salut, la cosmètica, el calçat i complements, la moda, la llar i els esports. De fet, la cosmètica és l’àmbit que més ha crescut, amb un 26% més. Així i tot, moda continua encapçalant la facturació.
En l’actualitat, La Fira compta amb la presència d’una seixantena de marques entre locals comercials i cessions d’espais en zones comunes. Half Price serà la següent proposta a arribar, La cadena polonesa especialitzada en moda, calçat i articles per a la llar ja té en marxa les obres per a la seva implantació, a l’antiga zona d’H&M. Serà la seva primera botiga que obrirà a Catalunya.
Forján va detallar que, en aquests moments, el nivell d’ocupació voreja el 100%, ja que «els locals que tenim buits són petits» i «tenim molt poc buit». A més, els operadors internacionals cerquen opcions grans. Així mateix, va comentar que «nous projectes vindran, noves idees es gestaran també» i va considerar que el format de la gran superfície «conviu amb la trama urbana» i «encaixa perfectament». «Han passat deu anys més deu, i esperem continuar junts deu anys més», va concloure.