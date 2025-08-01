Restauració
La Fira Reus reforça la seva oferta gastronòmica amb El Verger
El nou establiment s'ubica a la segona planta del centre comercial i s'especialitza en gofres i creps, combinats amb la rebosteria tradicional
La Fira Centre Comercial de Reus continua amb la seva aposta per ampliar i diversificar l'oferta gastronòmica amb la incorporació d'un nou establiment. Es tracta d’El Verger, un negoci que regenta una empresa familiar especialitzada en gofres i creps, juntament amb la rebosteria artesana i tradicional elaborada amb productes de proximitat.
El local s'ha inaugurat aquest divendres a la planta 2 i ofereix als clients i usuaris de La Fira una àmplia varietat de gofres, creps, pastissos i altres dolços elaborats de manera artesanal. També disposa de servei de cafeteria per a tots els visitants del centre comercial.
El Verger és una firma nascuda a La Fatarella (Terra Alta) i gestionada per una família amb arrels al territori, que manté el compromís amb la qualitat dels ingredients i l'elaboració artesana. La seva obertura reforça l'oferta gastronòmica concentrada principalment a la segona planta i que ja compta amb firmes consolidades com ara La Tagliatella, Goiko, Burger King, Monterrosa, Drac Ñam i Sushisom.
Un mix comercial consolidat
La Fira Centre Comercial continua atraient l'interès d'operadors del sector de la restauració i reforça l'aposta per un mix comercial referent i divers amb botigues, restaurants i lleure per a tots els públics. La nova incorporació, a més a més, encaixa amb l'estratègia del centre a l'hora de combinar grans marques nacionals i internacionals tant en retail, restauració i lleure amb altres firmes locals que permetin dinamitzar l'economia local.