Diari Més

Solidaritat

Reus impulsa una nova edició de la recollida solidària de joguines usades

La campanya solidària ha agafat gran impuls en els darrers anys amb una important resposta ciutadana i la recollida d’uns 2.000kg de joguines

Aquest any s’ha demanat a les famílies que dipositin amb la joguina una nota o una petita història on expliquin què ha significat la joguina per a ells.

Aquest any s’ha demanat a les famílies que dipositin amb la joguina una nota o una petita història on expliquin què ha significat la joguina per a ells.Cedida

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha posat en marxa una nova edició de la campanya solidària de recollida de joguines usades, enguany sota el lema “Dona-li una segona vida. Regala màgia aquest Nadal!”. La iniciativa, que combina sostenibilitat i solidaritat, té com a objectiu fomentar la reutilització i donar una nova oportunitat a aquelles joguines que els infants ja no fan servir.

Les joguines es poden dipositar fins al 10 de desembre als punts de recollida habilitats: les biblioteques municipals, el Mercat Central i el Mercat del Carrilet, l’Oficina de Medi Ambient, els centres cívics de la ciutat (Del Carme, Llevant, Migjorn, Mestral, Mas Abelló i Gregal), els espais de Redessa (Tecnoparc, Viver i CEPID), el Parc de la Neteja – UTE Reus Net, La Fira Centre Comercial, Borges i l’Hospital Universitari Sant Joan.

Com a novetat, en aquesta edició es convida les famílies a acompanyar la joguina amb una nota o petita història que expliqui què ha significat per a ells. Aquest detall afegeix un component emocional a la campanya i reforça el seu esperit solidari.

La festa de cloenda tindrà lloc el 19 de desembre, a les 18 h, a La Fira Centre Comercial, amb un espectacle familiar d’il·lusionisme, la lectura d’algunes de les històries rebudes i la participació de les entitats col·laboradores. Les joguines recollides es lliuraran físicament l’endemà, 20 de desembre, a Càritas, l’associació Yo Ayudo i Confianza Solidaria, que s’encarregaran de distribuir-les entre famílies en situació de vulnerabilitat.

En les darreres edicions, la iniciativa ha aconseguit recollir prop de 2.000 quilos de joguines, gràcies a la implicació ciutadana. Des del consistori, s’ha recordat que les joguines entregades han d’estar en bon estat, no poden tenir connotacions bèl·liques ni sexistes i es desinfectaran amb productes no tòxics abans del seu lliurament.

tracking