Solidaritat
Reus impulsa una nova edició de la recollida solidària de joguines usades
La campanya solidària ha agafat gran impuls en els darrers anys amb una important resposta ciutadana i la recollida d’uns 2.000kg de joguines
L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha posat en marxa una nova edició de la campanya solidària de recollida de joguines usades, enguany sota el lema “Dona-li una segona vida. Regala màgia aquest Nadal!”. La iniciativa, que combina sostenibilitat i solidaritat, té com a objectiu fomentar la reutilització i donar una nova oportunitat a aquelles joguines que els infants ja no fan servir.
Les joguines es poden dipositar fins al 10 de desembre als punts de recollida habilitats: les biblioteques municipals, el Mercat Central i el Mercat del Carrilet, l’Oficina de Medi Ambient, els centres cívics de la ciutat (Del Carme, Llevant, Migjorn, Mestral, Mas Abelló i Gregal), els espais de Redessa (Tecnoparc, Viver i CEPID), el Parc de la Neteja – UTE Reus Net, La Fira Centre Comercial, Borges i l’Hospital Universitari Sant Joan.
Com a novetat, en aquesta edició es convida les famílies a acompanyar la joguina amb una nota o petita història que expliqui què ha significat per a ells. Aquest detall afegeix un component emocional a la campanya i reforça el seu esperit solidari.
La festa de cloenda tindrà lloc el 19 de desembre, a les 18 h, a La Fira Centre Comercial, amb un espectacle familiar d’il·lusionisme, la lectura d’algunes de les històries rebudes i la participació de les entitats col·laboradores. Les joguines recollides es lliuraran físicament l’endemà, 20 de desembre, a Càritas, l’associació Yo Ayudo i Confianza Solidaria, que s’encarregaran de distribuir-les entre famílies en situació de vulnerabilitat.
En les darreres edicions, la iniciativa ha aconseguit recollir prop de 2.000 quilos de joguines, gràcies a la implicació ciutadana. Des del consistori, s’ha recordat que les joguines entregades han d’estar en bon estat, no poden tenir connotacions bèl·liques ni sexistes i es desinfectaran amb productes no tòxics abans del seu lliurament.