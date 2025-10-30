Cultura
L’Any Gaudí 2026 uneix totes les obres i entitats de l'arquitecte en el centenari de la seva mort
Reus i Riudoms donaran el tret de sortida a la commemoració el 8 de novembre de 2025, amb actes que combinaran art, tecnologia i memòria del territori
El Departament de Cultura de la Generalitat ha presentat aquest dijous l’Any Gaudí 2026, una commemoració que reunirà per primera vegada totes les obres i entitats vinculades a Antoni Gaudí i Cornet per celebrar el centenari de la seva mort. La iniciativa, coordinada pel Consell Antoni Gaudí, vol difondre la figura i el llegat del genial arquitecte des d’una mirada científica, artística i social.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el comissari de l’Any Gaudí, Galdric Santana, han presentat el programa acompanyats de representants institucionals i de responsables d’espais gaudinians com la Cripta de la Colònia Güell, la Torre Bellesguard i la Catedral de Mallorca. També hi han assistit l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i l’alcalde de Riudoms, Ricard Gili, municipis d’origen del creador del modernisme català.
Els actes inaugurals tindran lloc el 8 de novembre de 2025 a Reus i Riudoms. A Riudoms, un espectacle itinerant omplirà els carrers que van veure créixer Gaudí amb música, dansa i formes inspirades en la seva arquitectura. A Reus, el Teatre Bartrina acollirà un acte institucional, seguit d’un gran espectacle audiovisual i pirotècnic al Santuari de Misericòrdia, creat per Puça Espectacles.
“L’Any Gaudí és molt més que una commemoració; és una invitació a mirar el món amb la curiositat i la sensibilitat del geni reusenc”, ha afirmat Guaita, que ha destacat el paper del territori en els orígens del creador de la Sagrada Família.
Durant tot el 2026, s’organitzaran activitats arreu de Catalunya i de l’Estat, incloent-hi el Gaudí International Congress a la Pedrera, una gran exposició al Museu d’Història de Catalunya i un acte de cloenda festiu a Barcelona. El projecte té quatre objectius principals: explicar Gaudí des de la ciència, relacionar totes les seves obres, consolidar la unitat del llegat gaudinià i acostar-lo a la ciutadania, especialment als joves.