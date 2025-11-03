Cultura
Un espectacle de gran format al Santuari de Misericòrdia inaugurarà l’Any Gaudí a Reus
L’acte combinarà art, tecnologia i música en directe per commemorar el centenari de la mort de l’arquitecte
Reus donarà el tret de sortida a l’Any Gaudí amb un espectacle de gran format i de nova creació que tindrà lloc aquest dissabte 8 de novembre al Santuari de Misericòrdia. L’acte marcarà l’inici d’un any de commemoracions dedicades a la figura i el llegat de l’arquitecte Antoni Gaudí, coincidint amb el centenari de la seva mort.
L’espectacle, creat per La Puça Espectacles i dirigit per Cristina Cazorla, combinarà art, tecnologia i emoció a través de música en directe, pirotècnia, vídeo mapping, dansa, acrobàcies i un autòmat gegant de quatre metres d’alçada. Amb una durada de 50 minuts, la proposta oferirà un recorregut simbòlic pels orígens, la infantesa i la connexió territorial del geni reusenc, així com pel camí que el va portar a convertir-se en una figura universal de l’arquitectura.
L’elecció del Santuari de Misericòrdia no és casualitat: Gaudí tenia una forta devoció per la Mare de Déu de Misericòrdia i fins i tot va projectar una reforma de la façana del temple, de la qual se’n conserva un esbós original al Museu de Reus.
La jornada inaugural constarà de dues parts. Primer, un acte institucional al Teatre Bartrina (17 h) presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, amb la presència d’autoritats i representants institucionals. Posteriorment, a les 19 h, tindrà lloc l’espectacle obert a tota la ciutadania al Santuari de Misericòrdia. El mateix dia al matí, el municipi de Riudoms acollirà una adaptació en format de cercavila de l’espectacle, que recorrerà els espais més emblemàtics de la vida de l’arquitecte.
Durant el 2026, Reus viurà un ampli programa d’activitats sota cinc grans eixos: exposicions, conferències, actes culturals, activitats pedagògiques i accions de difusió del llegat gaudinià.
Per altra banda, el Gaudí Centre estrenarà un nou espai immersiu i la renovada Ruta Gaudí&Reus, amb una museografia més tecnològica, interactiva i arrelada al territori. Paral·lelament, el Museu de Reus incorporarà la figura de Gaudí a la seva sala d’artistes locals i exposarà peces originals i documents inèdits, alguns dels quals es van salvar de l’incendi del taller de l’arquitecte l’any 1936 gràcies al seu trasllat a Reus. A més, s’habilitarà un espai web interactiu amb la digitalització completa de les obres del reusenc, per garantir-ne la conservació i facilitar-ne l’accés públic.