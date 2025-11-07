Viral
La ciutat de Tarragona que té el millor forner d’Espanya
Aquest jove artesà ha rebut el guardó més important del país dedicat a l’excel·lència en fleca
Xavier Pàmies Vallvé, jove artesà del Forn Sistaré de Reus, ha estat reconegut com el millor forner d’Espanya en el prestigiós certamen The Baker, el guardó més important del país dedicat a l’excel·lència en fleca artesana. Amb només 24 anys i com a representant de la sisena generació del seu històric obrador familiar, es va imposar a alguns dels professionals més destacats del sector.
La final del concurs es va celebrar a Sabadell en el marc del Gastronomic Forum Barcelona, on els aspirants van afrontar dues intenses jornades de proves tècniques i creatives. En aquesta edició, els participants havien de presentar elaboracions en quatre categories: pa nutricional, pa de massa mare, brioixeria i snack salat. El jurat va valorar tant la tècnica com la innovació i la identitat reflectida en cada proposta.
Pàmies es va emportar el premi absolut i també el reconeixement a la millor brioixeria, amb creacions que van convèncer el jurat pel seu equilibri entre sabor, textura i presentació. Entre les seves elaboracions van destacar un pa de massa mare amb blat antic Flor d’Aurora, un pa nutricional enriquit amb espirulina, així com diverses peces inspirades en el territori, decorades amb l’emblemàtica Rosa de Reus.
El certamen va comptar amb un jurat integrat per reconeguts mestres forners nacionals i internacionals, entre ells Yohan Ferrant, Mª Cruz Barón i Sylvain Herviaux, a més de guanyadors d’edicions anteriors i finalistes del Mondial du Pain. A la final també van participar forners de Galícia, Barcelona i Vilanova i la Geltrú, fet que va evidenciar l’alt nivell de l’ofici a tot el país.
El triomf de Pàmies suposa un nou reconeixement per al Forn Sistaré. Recentment, la fleca de Reus va ser proclamada guanyadora del concurs al millor pa de pagès de Catalunya, distinció que avala el seu continu afany per mantenir tècniques ancestrals de fermentació lenta, utilitzant farina de proximitat i massa mare conreada amb molta cura.