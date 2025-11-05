Viral
El poble de Tarragona que entra a la llista de les ciutats més intel·ligents d’Europa
El llistat inclou altres ciutats catalanes com Barcelona, Badalona, Viladecans i Cerdanyola del Vallès
Cunit, municipi de la província de Tarragona, ha estat reconegut com una de les ciutats més intel·ligents d’Europa, segons un informe de la Comissió Europea recopilat per la multinacional 1NCE. L’estudi forma part de la participació de la companyia a l'Smart Cities Expo World Congress i destaca Cunit juntament amb altres ciutats catalanes com Barcelona, Badalona, Viladecans i Cerdanyola del Vallès.
El llistat de la Comissió Europea inclou 194 ciutats de 26 països de la UE, així com del Regne Unit, Suïssa, Sèrbia i Turquia. Espanya lidera el rànquing amb 21 ciutats reconegudes, seguida per Alemanya amb 15 i Suècia amb 14. Segons 1NCE, el reconeixement reflecteix el grau d’adopció de tecnologies digitals aplicades a infraestructures, mobilitat, gestió de residus i serveis públics, així com el seu impacte en la qualitat de vida dels habitants.
L’informe destaca el paper del IoT (Internet of Things) com a motor d’eficiència a les ciutats intel·ligents. Gràcies a aquestes tecnologies, els municipis poden reduir fins un 40% el consum d’energia en il·luminació pública, fins un 20% l’energia en edificis intel·ligents, fins un 12% la despesa elèctrica mitjançant comptadors intel·ligents i fins un 40% el consum de combustible en flotes de transport mitjançant planificació optimitzada de rutes.
La inclusió de Cunit en aquesta llista confirma la posició destacada de Catalunya en matèria d'smart cities, únicament per darrere del País Basc a Espanya, segons l’informe de la Comissió Europea. El reconeixement es va anunciar en el marc de l'Smart Cities Expo World Congress, que se celebra aquests dies al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, amb més de 1.100 expositors i una previsió de 25.000 visitants.
Per a 1NCE, les ciutats intel·ligents representen l’avantguarda de la innovació urbana, adoptant solucions tecnològiques que impulsen la sostenibilitat, l’eficiència i el desenvolupament econòmic. La seva participació en la gestió de més de 1.400 projectes a tot el món reforça la importància d’iniciatives com la de Cunit per a l’avanç de les smart cities europees.