Drets Socials
La inversió necessària estimada per reformar la Residència ICASS de Reus s’enfila als 19,5 milions d’euros
Atesa la dimensió i la complexitat de l’operació, el Govern català estudia «diverses alternatives»
Rehabilitar l’edifici de la Residència de Gent Gran de Reus, popularment coneguda com a ICASS, costarà més del previst inicialment. Si en un inici es va estimar que la reforma integral requeriria una inversió de 14 milions d’euros, les darreres valoracions tècniques han revisat la xifra a l’alça i la situen en uns 19,5 milions d’euros, «una quantitat que sobrepassa amb escreix el cost de construir una nova residència», explica la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, en resposta a una pregunta formulada pel grup parlamentari de Junts. Davant del nou escenari, «i atesa la dimensió i complexitat de la inversió, el Departament està estudiant diverses alternatives», detalla Martínez Bravo.
Noemí Nieto, diputada del grup parlamentari de Junts, va registrar el passat juny una bateria de preguntes a la Mesa del Parlament sobre el projecte de reforma i la previsió de reobertura de la Residència ICASS. La reusenca demanava saber per què no s’ha iniciat la redacció del projecte, en quin estat es troben les gestions prèvies i si la Generalitat es podia comprometre explícitament a mantenir la titularitat i gestió públiques de l’equipament una vegada completades les obres. També qüestionava per què no s’ha «prioritzat» la intervenció.
La consellera, en la seva resposta, apunta que el projecte de rehabilitació «s’ha inclòs dins el Pla Estratègic d’Actuacions vigent». Això no obstant, està «pendent de modificació a causa de l’augment del pressupost estimat». L’immoble és propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social i, en conseqüència, qualsevol actuació necessita una autorització formal per part de l’organisme. El passat divendres, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ja va avançar que la Generalitat està treballant amb el Govern estatal per tancar un acord i, en cas que no es produeixin avenços en el següent mes, l’ICASS serà un dels temes que s’incorporaran en la pròxima comissió bilateral amb Madrid.
Reus
Miquel Llaberia
Consultada sobre la qüestió, la portaveu del grup municipal de Junts per Reus, Teresa Pallarès, considera que el Govern català «no actua ni amb seriositat ni amb responsabilitat». «Amb la resposta de la consellera Martínez Bravo i les declaracions del conseller Dalmau, el Govern demostra que està tirant pilotes fora i que només busca excuses per tapar que es va tancar la residència sense tenir un projecte definit, ni un calendari concret, ni un model de gestió decidit», assevera Pallarès.
La cap de l’oposició a Reus critica que «els principals perjudicats per aquesta manca de compromís seran els usuaris, les famílies i els treballadors de la residència». Així mateix, afirma que, com a senadora, el 2023 va registrar preguntes al Senat sobre la propietat de l’immoble i que, en aquella ocasió, l’Estat va contestar que continuarà sent transferit a la Generalitat mentre mantingui l’ús de ser un equipament per a la gent gran. «Des de Junts no deixarem de pressionar perquè aquesta residència torni a ser una realitat al servei de la gent gran», conclou.
Martínez Bravo també subratlla «el compromís d’aquest Departament amb la voluntat que la titularitat de la residència de Reus sigui pública i amb el 100% de la seva capacitat registral amb places públiques». A més, apunta que «estem treballant per evitar el deteriorament de l’edifici i prevenir-ne situacions d’abandonament o ús indegut, mentre es concreta la millor solució tècnica i operativa a mitjà termini».
L’Ajuntament de Reus i l’entorn de l’ICASS esperen sengles reunions amb el Departament per aprofundir en la qüestió. «Tenim dubtes, esperem a veure què ens diuen», assenyala Tarsicio Ros, portaveu de l’Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública.